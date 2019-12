Chemnitz/Kiel (dpa/lno) - Fußball-Profi Noah Awuku vom Zweitligisten Holstein Kiel hat sich einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen und fällt für den Rest der Saison aus. Awuku ist bis Saisonende an den Drittligisten Chemitzer FC verliehen worden. Die Verletzung hatte sich der 19 Jahre alte Rechtsaußen bereits am Mittwoch im Training zugezogen. Eine abschließende Untersuchung in Kiel ergab am Samstag die Diagnose, teilte der CFC am Sonntag mit.

"Es tut mir unermesslich leid für Noah. Er war zuletzt sehr gut dabei und hat sich nach und nach ins Team gespielt. Ich wünsche ihm für die anstehende Operation und Reha viel Kraft und Geduld. Er ist ein ehrgeiziger Junge, weshalb ich mir sicher bin, dass er aus der Verletzung gestärkt herausgehen wird", sagte CFC-Trainer Patrick Glöckner. Awuku war im August nach Chemnitz gewechselt. In sieben Spielen erzielte er ein Tor.