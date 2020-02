Chemnitz (dpa/sn) - Das Halbfinale im Fußball-Landespokal Sachsen zwischen dem FC International Leipzig und dem Chemnitzer FC ist terminiert worden. Das Duell findet am 1. April im Stadion am Bad in Markranstädt statt. Anpfiff ist um 19.00 Uhr, wie der CFC am Donnerstag mitteilte. Im zweiten Halbfinale trifft der 1. FC Lokomotive Leipzig auf den Sieger der Viertelfinal-Begegnung zwischen dem LSV Neustadt/Spree und dem FC Eilenburg. Diese Partie findet am 15. Februar statt.