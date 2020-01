Chemnitz (dpa) - Fußball-Drittligist Chemnitzer FC hat sich am letzten Tag der Transferperiode noch einmal im Mittelfeld verstärkt. Die Sachsen nahmen am Freitag den 20 Jahre alten Florian Krebs von Regionalligist Hertha BSC II unter Vertrag. "Nach knapp 13 Jahren fällt der Abschied aus Berlin natürlich schwer. Genauso freue ich mich aber auf die neue Herausforderung beim CFC und die starke 3. Liga. Für mich ist der Wechsel nach Chemnitz ein nächster Schritt in meiner Karriere", sagte Krebs. Über die Länge der Vertragslaufzeit machte der CFC wie üblich keine Angaben.