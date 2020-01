Chemnitz (dpa) – Für den insolventen Chemnitzer FC sind seit Dezember freiwillige Mitgliedsbeiträge in Höhe von über 50 000 Euro eingegangen. Das teilte der Fußball-Drittligist am Freitag mit. "Die freiwilligen Beiträge unserer Mitglieder ermöglichen uns, im Nachwuchsleistungszentrum wieder aktiv zu handeln und die Zukunft langsam zu gestalten", sagte die Vorstandsvorsitzende Romy Polster. Das Geld ist auf ein sogenanntes Anderkonto geflossen. Darüber werden Einnahmen und Ausgaben geführt, die das Nachwuchsleistungszentrum betreffen. Verwaltet wird das Konto von der Chemnitzer FC Fußball GmbH. Insolvenzverwalter Klaus Siemon hatte versichert, keine Rechte an den Zahlungen auf das Anderkonto geltend zu machen.