Chemnitz (dpa) - Ein Großteil der Fans des Chemnitzer FC hat auf seine Weise Protest an der Trennung von Kapitän Daniel Frahn geübt. Sie hielten vor dem Anpfiff der Fußball-Pokalpartie in der ersten Hauptrunde am Sonntag gegen den Hamburger SV Schilder mit einer 11 hoch. Es ist die Rückennummer des Offensivspielers, von dem sich der CFC Anfang der Woche getrennt hatte. Der Verein warf dem 32-Jährigen Nähe zu rechtsradikalen Fans vor.