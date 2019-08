Chemnitz (dpa) - Zwei Tage nach der Trennung von Kapitän Daniel Frahn hat die Mannschaft des Fußball-Drittligisten Chemnitzer FC das Training wieder aufgenommen. Vor der Einheit am Mittwochmittag informierte Sportdirektor Thomas Sobotzik die Spieler und das Funktionsteam über die Vorgänge in den vergangenen Tagen. "Alles, was gesagt wurde, bleibt in der Kabine. Es war ein sehr offener Dialog", sagte Sobotzik.