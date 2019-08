Chemnitz (dpa) – Ehemalige Spieler, Trainer und Verantwortliche des Chemnitzer FC sowie des Vorgängervereins FC Karl-Marx-Stadt haben in einem offenen Brief an Insolvenzverwalter Klaus Siemon um den Fortbestand des Traditionsclubs geworben. "Mit großer Bestürzung haben wir die derzeitigen Entwicklungen beim Chemnitzer FC zur Kenntnis genommen. Die Eskalation der Situation in den letzten Tagen veranlasst uns zu großer Sorge um unseren Verein", heißt es in dem am Montag veröffentlichten Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Unterschrieben wurde der Brief von 22 Personen, darunter Spieler-Legenden wie Jürgen Bähringer, Peter Müller und Manfred Lienemann sowie die ehemaligen Erfolgstrainer Gerd Schädlich und Christoph Franke. Die Unterzeichner appellieren an Siemon, die Probleme rund um den CFC gemeinsam anzugehen.