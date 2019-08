Chemnitz (dpa) Fußball-Drittligist Chemnitzer FC droht nach einer turbulenten Mitgliederversammlung das komplette Chaos. In Abwesenheit von Insolvenzverwalter Klaus Siemon scheiterte am Montagabend auf der Chemnitzer Messe die Wahl eines neuen Aufsichtsrates. Nachdem die 674 Mitglieder gegen die sieben Kandidaten umfassende Liste gestimmt hatten, wurden in der Einzelwahl nur vier Personen in den Aufsichtsrat berufen. Laut Satzung muss das Gremium jedoch aus fünf Mitgliedern bestehen.