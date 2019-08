Chemnitz (dpa) – Die Anhänger von Fußball-Drittligist Chemnitzer FC planen vor dem DFB-Pokalspiel am Sonntag (18.30 Uhr/Sky) gegen den Hamburger SV einen Fanmarsch durch die Innenstadt. Laut einem am Donnerstag im Internet verbreiteten Aufruf unter dem Motto "Tot sind wir noch lange nicht! Für den Club – Für den Nachwuchs – Für den e.V." wollen sich die Fans am Sonntag zunächst am Karl-Marx-Monument im Stadtzentrum treffen und anschließend zum Stadion an der Gellertstraße laufen.