Kaiserslautern (dpa/lrs) - Der 1. FC Kaiserslautern befindet sich in der 3. Fußball-Liga weiter im freien Fall. Im Kellerduell unterlagen die Pfälzer am Sonntag beim Chemnitzer FC mit 1:3 (1:3) und fielen dadurch in die Abstiegszone auf Platz 17 zurück. Ausschlaggebend für die Niederlage war erneut eine ganz schwache Defensivleistung.

Die nun punktgleichen Chemnitzer zogen durch den Erfolg in der Tabelle am direkten Konkurrenten vorbei und sorgten durch den Doppelpack von Philipp Hosiner (9. Minute, 36./Handelfmeter) und einen Treffer von Tarsis Bonga (14.) dafür, dass der FCK im sechsten Auswärtsspiel in Serie mindestens drei Gegentore kassierte. Florian Pick gelang vor 7242 Zuschauern nur noch der Anschlusstreffer (45.+2) für die Pfälzer, die am kommenden Mittwoch in der 2. Runde des DFB-Pokals den Zweitligisten 1. FC Nürnberg empfangen.