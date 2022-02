Chelsea erreicht Klub-WM-Finale

Auch ohne Thomas Tuchel auf der Bank hat Champions-League-Sieger FC Chelsea bei der Klub-WM in den Vereinigten Arabischen Emiraten das Endspiel erreicht. Die Blues gewannen in Abwesenheit ihres unter Corona-Quarantäne stehenden Trainers das Halbfinale gegen den saudi-arabischen Topklub Al-Hilal aus Riad glanzlos mit 1:0 (1:0). Im Kampf um die Nachfolge des deutschen Meisters Bayern München trifft Chelsea am Samstag (17.30 Uhr/Sport1) auf Palmeiras Sao Paulo. Der brasilianische Copa-Libertadores-Gewinner hatte sich am Dienstag gegen Al-Ahly Kairo aus Ägypten mit 2:0 durchgesetzt. Chelseas Siegtreffer erzielte der belgische Stürmerstar Romelu Lukaku (32.). Ob Tuchel seinem Team nachreisen kann, war am Mittwoch noch offen.