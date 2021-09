Von Thomas Hürner

Burak Yilmaz hatte erkennbar schlechte Laune. Das ist für sich genommen keine Meldung von hohem Nachrichtenwert, denn der Stürmer des französischen Meisters OSC Lille zählt schon eine ganze Weile zu den furchteinflößendsten Gestalten der Fußballbranche. Seine auf 1,88 Metern ausgebreitete Kraft vermengt sich mit seiner nicht zu übersehenden Absicht, diese auch einzusetzen. Überdies gibt es über Yilmaz, 36, glaubhafte Berichte seiner Gegenspieler, dass mit ihm keineswegs zu spaßen sei, weder bei seinen häufigen Kopf-an-Kopf-Scharmützeln noch bei allen weiteren Arten des fußballerischen Nahkampfs.

Womit man wiederum bei Maxence Lacroix wäre, dem erst 21 Jahre alten Verteidiger des VfL Wolfsburg. Am Dienstag, beim mühsam erkämpften 0:0 im ersten Champions League-Gruppenspiel in Lille, war der Franzose so etwas wie der Yilmaz-Sonderbeauftragte: Lacroix verfolgte den Türken bis in die entlegensten Winkel des Platzes und hielt auch dann noch tapfer die Stellung, wenn der Stürmer die Ellenbogen ausfuhr. Und Lacroix schreckte nicht davor zurück, die bewährten Tricks des schmutzigen Spiels selbst ebenso anzuwenden, etwa in Form von Klammergriffen nach griechisch-altrömischen Stil oder beherzten Grätschen aus dem Hinterhalt.

"Man kann nicht immer schön spielen", sagt VfL-Coach Mark van Bommel

Das sah ein bisschen so aus, als wollte Lacroix eine selbst auferlegte Reifeprüfung ablegen und zugleich seinen Vorgesetzten stolz machen: Der VfL-Trainer Mark van Bommel hat sich in seinem früheren Leben als Mittelfeldraubein bekanntlich den Ruf als "Aggressive Leader" erworben. Und auch als Beobachter von der Seitenlinie schätzt er jene hingebungsvollen Anstrengungen, die dem Kontrahenten so richtig schön den Tag vermiesen. "Man kann nicht immer schön spielen", lautete das Fazit van Bommels. Damit war bereits einiges darüber gesagt, wie die Wolfsburger in ihrer ersten Königsklassen-Partie seit fünf Jahren zum Punktgewinn in Lille kamen.

Einen großen Anteil daran hatte Lacroix, der gleich in doppelter Hinsicht gefordert war: Neben seiner Aufgabe als Wachhund für Stürmer Yilmaz, des gefährlichsten Akteurs in den Reihen des Gegners, trat er ab der 63. Minute zusätzlich als Organisator eines dezimierten Defensivverbunds auf. Der eigentliche Abwehrchef John-Anthony Brooks hatte nach einem Stellungsfehler einen heranrollenden Angriff per Handspiel unterbunden und war dafür mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen worden.

In einer hitzigen Gemengelage spielte Lacroix mit der Umsicht eines Routiniers, der sich auch von Schreckensmomenten nicht aus der Ruhe bringen lässt. Zu überstehen hatten der Franzose und sein Team einige davon, etwa zu Beginn der zweiten Hälfte, als ein Treffer der Heimelf nur deshalb nicht gegeben wurde, weil der Videoschiedsrichter den Ball im vorausgegangen Angriff im Seitenaus gesehen hatte. Oder in der letzten Minute der Nachspielzeit, als sich Lacroix seine einzige Unbedarftheit der Partie leistete: Eine rüdes Foul an der Strafraumkante gegen Lilles Mittelfeldmann Amadou Onana, das zunächst mit einem Elfmeter geahndet wurde - aber auch diese Entscheidung wurde nach Prüfung des Bildmaterials wieder zurückgenommen.

Lacroix wäre gerne nach Leipzig gewechselt - musste dann aber in Wolfsburg bleiben

Abgesehen von vereinzelten Nachlässlichkeiten ist der 1,90 Meter große Lacroix ein Fußballer, der alle Gütekriterien des modernen Verteidigerwesens erfüllt: Pfeilschnell, dynamisch im Vorwärtsgang, unnachgiebig im Zweikampf. Diese Sammlung hervorstechender Fähigkeiten rief im Sommer den Ligakonkurrenten RB Leipzig auf den Plan, der dem Vernehmen nach bereit war, eine Ablöse in Höhe von 20 Millionen Euro zu bezahlen. Das war dem Wolfsburger Sportchef Jörg Schmadtke jedoch zu wenig. Lacroix blieb.

Der Franzose räumte in der vergangenen Woche ein, dass er gerne nach Leipzig umgezogen wäre und nach dem gescheiterten Transfer "ein bisschen sauer" gewesen sei. Aber mittlerweile, sagte der Verteidiger, sei "alles wieder okay". Ob das der Wahrheit entsprach? Ein bisschen Wut im Bauch kann ja nicht schaden, wenn man es auf dem Platz gegen Burak Yilmaz geht, den gefürchtetsten Nahkämpfer von Antalya bis Lille.