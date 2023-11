Gutes Timing. Am Mittwoch starten die Bayern-Frauen gegen AS Rom in die Women's Champions League (18.45 Uhr, Campusstadion, live auf Dazn), und ein großer Unterschied zum vergangenen Jahr besteht darin, dass der Start diesmal schon fix im Terminkalender stand. 2022 waren zunächst zwei nervenaufreibende Qualifikationsspiele nötig, der Verein hatte also eine zweigleisige Kaderplanung betreiben müssen.

Diesmal hingegen: eine fest eingeplante Doppelbelastung, ergo ein breiter Kader, den man stärker einschätzen darf als jenen der Vorsaison. Dazu ein Trainer, der schon ein gutes Jahr eingearbeitet ist, keine langfristigen Komplettausfälle wie seinerzeit Giulia Gwinn - und Tabellenplatz eins in der Bundesliga, nachdem man den VfL Wolfsburg schon einmal besiegen konnte.

Kurz gesagt: Die Schultern sind breiter, sie müssen nun aber auch ein wenig mehr Last tragen. Denn zum einen liegt der deutsche Fokus nun klar auf den Bayern, weil, wie Straus selbst sagt, "einige große Namen schon draußen sind". Wolfsburg patzte in der Qualifikation, was nur deutlich macht, wie dünn der Faden in der Qualifikation sein kann. Zweitens weiß Straus: Die Vorrundengruppe C ist mit den Bayern, Rom, Ajax Amsterdam und Paris Saint-Germain dermaßen stark besetzt, dass der deutsche Meister zwar nicht in der Qualifikation, aber durchaus nach der Vorrunde ausscheiden könnte.

"Wir sind die Einzigen, die Barcelona geschlagen haben", erinnert sich Georgia Stanway

Da kam es Straus gerade recht, dass am vergangenen Sonntag eine Bundesliga-Mannschaft in München zu Gast war, die ein wenig Personalrotation erlaubte. Der 2:0-Erfolg gegen den MSV Duisburg kam dann zwar ein wenig glanzlos daher, das erlösende zweite Tor fiel erst in Minute 72 per Foulelfmeter. Gegen Rom erwarte die heimischen Fans jedoch ein völlig anderes Spiel, ein viel offensiverer Gegner. Die Mannschaft von Trainer Allesandro Spugna hat in den ersten sieben Ligaspielen 29 Treffer erzielt. "Sie haben viele Tore geschossen, aber sie haben noch nicht gegen uns gespielt", sagt Straus, der trotzdem Respekt vor dem Gegner hat. Die neue Kapitänin Glodis Viggosdottir geht davon aus, dass man in der Vorrunde viele knappe Spiele sehen wird. Und merkt an: "Wenn man die Champions League gewinnen will, dann muss man sowieso die Besten schlagen."

Natürlich hätten sie bei den Bayern überhaupt nichts dagegen, wenn sie diese Champions League schon in der aktuellen Saison gewinnen würden. Dass die Mannschaft auf dem von Straus erwähnten guten Weg ist, konnte man ja schon länger beobachten. "Wir sind die Einzigen, die Barcelona geschlagen haben", erinnert sich Georgia Stanway an das in jeder Beziehung erinnerungswürdige Vorrundenspiel in der Arena (3:1). Doch die Engländerin verweist auch auf das Ausscheiden in London Ende März: "Zu dem Zeitpunkt war Arsenal einfach besser."

Das Potenzial ist da, es wächst sogar. Wozu die Mannschaft fähig ist, dafür wird die Gruppe C schon ein guter Gradmesser sein. Doch das Fernziel ist bedeutsamer: Der teure Kader soll sukzessive zu einem europäischen Spitzenteam heranreifen und sich als solches etablieren. Am Dienstag erklärte Straus dann auch noch einmal, was sein größtes Ziel sei: "Wenn ich den Verein einmal verlasse, dann soll dieser Verein in einer stärkeren Position sein als bei meiner Ankunft."

Kurz kam er noch auf die wohl bevorstehende Reform der Champions League zu sprechen. Es sei wichtig, dass Außenseiter die Chance hätten, teilzunehmen, andererseits fehlten schon jetzt Zugpferde. Nichts anderes als eine Vergrößerung des Wettbewerbs wäre demnach die Konsequenz. Das hätte für die Bayern den Vorteil, dass ziemlich sicher zwei deutsche Teams dauerhaft vertreten wären - und damit der große nationale Konkurrent nicht in die Lage kommt, sich allein auf die Meisterschaft zu konzentrieren.