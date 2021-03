Die Pläne zur Reform der Fußball-Champions-League ab 2024 sind so umstritten, dass nun sogar die Fanvereinigungen von FC Bayern und Borussia Dortmund ein gemeinsames Schreiben aufsetzten. Sie lehnen eine "weitere Aufblähung" strikt ab. Noch mehr Spiele im vollen Kalender? Ein Unding auch für andere Bündnisse. So fordert der Zusammenschluss "Unsere Kurve" Anpassungen an den Plänen: "Die Reform darf nicht auf Kosten der nationalen Ligen gehen", hieß es. Weiterer Streitpunkt: Sollte einer der Groß-Klubs mal die Champions-League-Plätze verpassen, wäre eine Teilnahme auch durch Erfolge der Vergangenheit möglich. "Eine nicht leistungsabhängige Qualifikation lehnen wir ab", teilte hierzu das Bündnis ProFans mit.

Tatsächlich plant Europas Fußball-Union Uefa große Veränderungen. So wird eine Aufstockung von 32 auf 36 Teilnehmer erwartet; jedes Team soll mindestens zehn statt bisher sechs Spiele in der Vorrunde absolvieren. Die Reform ist auch eine Reaktion auf die Drohung vieler Groß-Klubs, sich in eine eigene Super League abzuspalten. Auch darum basteln Uefa und die mächtige Klubvereinigung ECA am aktuellen Format herum. Andrea Agnelli, Vereinschef von Juventus Turin und ECA-Präsident, sprach von einem "bahnbrechenden System". Eine Entscheidung trifft das Uefa-Exekutivkomitee wohl schon im April.