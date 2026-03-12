Bodö liegt in der arktischen Zone, etwa 80 Kilometer nördlich des Polarkreises. Doch so kalt, wie man es sich vorstellt, ist es in der norwegischen Küstenstadt aktuell gar nicht. Etwa fünf Grad hatte es am Mittwochabend, als Sporting Lissabon zu Gast war im kleinen Aspmyra-Stadion. Dass die Portugiesen dennoch wie schockgefrostet wirkten, dafür waren die Fußballer in den inzwischen berühmten gelben Trikots von FK Bodö/Glimt verantwortlich, die um die Gäste herum wirbelten und mit 3:0 gewannen. Der Sieg hätte auch höher ausfallen können.