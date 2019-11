Dortmund (dpa) - Zwei Wochen nach der 0:4-Klatsche beim FC Bayern hat Borussia Dortmund eine weitere Blamage gegen Aufsteiger SC Paderborn in der Nachspielzeit verhindert. Der Revierclub rettete am Abend zum Auftakt des 12. Spieltags in der Fußball-Bundesliga dank des Treffers von Kapitän Marco Reus immerhin noch ein 3:3. Der BVB dürfte im Verlauf des Spieltags in der Tabelle von Platz fünf weiter abrutschen. Aufsteiger Paderborn dagegen bleibt trotz des Punktgewinns Tabellenletzter.