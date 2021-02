Hinten seit 666 Minuten ohne Gegentor, vorne gnadenlos effektiv: Die Abwehrspezialisten des VfL Wolfsburg bleiben auf Champions-League-Kurs. Das Team von Trainer Oliver Glasner kletterte durch ein 3:0 (1:0) bei Aufsteiger Arminia Bielefeld mindestens für eine Nacht auf den dritten Tabellenplatz; Wolfsburg überstand bereits die siebte Pflichtpartie in Serie ohne Gegentor - und baute damit den Vereinsrekord aus. Der Schweizer Nationalspieler Renato Steffen (29./47.) traf vor und nach der Pause für die Wolfsburger, die auf dem besten Weg sind, sich zum dritten Mal nach 2010 und 2016 für die Königsklasse zu qualifizieren. Maximilian Arnold (54.) baute das Ergebnis aus. Die insgesamt harmlose Arminia, die am Montag beim 3:3 in München dem Rekordmeister FC Bayern einen Punkt abgerungen hatte, bleibt auf dem Relegationsplatz 16. Die Mannschaft von Trainer Uwe Neuhaus hat aber noch das Nachholspiel gegen Werder Bremen (10. März). Die Wolfsburger hatten zu Beginn deutlich mehr Ballbesitz und ließen die Bielefelder laufen. Nach dem 0:3 war die Arminia gefordert, biss sich am Defensivbollwerk der hochprofessionellen Niedersachsen aber immer wieder die Zähne aus.