In der Fußball - Bundesliga haben sich am drittletzten Spieltag der Saison mehrere Klubs ihrer Abstiegssorgen endgültig entledigt. Der Hamburger SV hatte mit dem 2:1-Auswärtssieg bei desolaten Frankfurtern bereits am Samstag sein Konto auf 34 Punkte erweitert und sich somit als derzeitiger Tabellenzwölfter die Ligazugehörigkeit gesichert. Das galt auch für den 1. FC Union Berlin, der einen 0:2-Rückstand gegen den 1. FC Köln noch egalisierte und nach diesem Punktgewinn 33 Zähler aufweist. Der momentane 13. des Rankings kann selbst mit zwei Niederlagen in den verbleibenden beiden Spielen nicht mehr auf den Relegationsplatz stürzen – und wird folglich auch kommende Saison der Beletage der deutschen Kicker angehören.

Am Sonntagabend nun zog Borussia Mönchengladbach in diesen Kreis der vorzeitig Geretteten ein. Die Fohlenelf fügte dem Tabellenzweiten Borussia Dortmund dank des späten Treffers von Haris Tabakovic im heimischen Stadion eine 0:1-Niederlage zu, die die Gladbacher mit nunmehr 35 Punkten auf Rang elf und damit ebenfalls in den gesicherten Bereich nach oben bringt.

Köln und Bremen benötigen noch einen Punkt aus den letzten beiden Spielen zum Klassenerhalt

Als Gewinner des 32. Spieltages darf sich der VfL Wolfsburg fühlen, der nach dem Treffer von Konstantinos Koulierakis bis zur 75. Spielminute in Freiburg führte, trotz des 1:1-Ausgleichs von Philipp Lienhart (75.) aber immerhin noch einen Punkt aus dem Breisgau mitnahm und einen Platz nach oben kletterte. Mit nun 26 Punkten stehen die Wolfsburger auf dem Relegationsplatz. Den ersten direkten Abstiegsplatz dagegen hat jetzt der FC St. Pauli inne: Die Kiez-Kicker unterlagen dem FSV Mainz 05 am Millerntor mit 1:2, haben wie Wolfsburg 26 Zähler, stehen aber wegen des um drei Treffer schlechteren Torverhältnisses auf Tabellenplatz 17. Drei Punkte schlechter ist Schlusslicht Heidenheim, das im Ringen um den Relegationsplatz aber immer noch Chancen hat.

Somit genügt Köln und Bremen, die jeweils 32 Punkte haben, in den beiden ausstehenden Spielen ein Punktgewinn zur Rettung. Wolfsburg, St. Pauli (je 26 Punkte) sowie Heidenheim (23) werden die beiden Absteiger wohl unter sich ausmachen, wobei dem direkten Vergleich von St. Pauli und Wolfsburg am letzten Spieltag in Hamburg entscheidende Bedeutung zukommen dürfte.