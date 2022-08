Von Thomas Hürner, Wolfsburg

Der Stürmer Marvin Ducksch wischte sich mit dem Trikot den Schweiß vom Gesicht. Der Kapitän Marco Friedl ließ sich mit dem Hintern auf den Boden fallen und setzte zu einer Rolle rückwärts an, ehe er sich entschloss, das Manöver abzubrechen. Friedl setzte sich nach dem Schlusspfiff lieber aufrecht hin. Und Ole Werner? Der Trainer des SV Werder hatte sich da schon längst auf den Weg gemacht, um mit allen Menschen abzuklatschen, die am Samstagnachmittag zur hanseatischen Delegation in der Wolfsburger Arena zählten.

Mit einem 2:2 beim favorisierten VfL sind die Bremer in die Bundesliga zurückgekehrt, es war ein Unentschieden, das auch ein klares Statement an die Branche war. Es lautete in etwa so: Seht her, liebe Konkurrenten, wir haben zwar ein paar wirklich miese Jahre hinter uns, in denen wir erst unseren mutigen Werder-Fußball einstellen mussten und dann unsere Erstliga-Zugehörigkeit verloren haben. Aber das, liebe Konkurrenten, ist ja schon eine gefühlte Ewigkeit her - und wir haben auf gar keinen Fall vor, die Fehler von damals zu wiederholen. Oder, wie es Trainer Werner ausdrückte: "Das macht nicht nur Mut für die kommenden Aufgaben, sondern zeigt, dass wir hier zurechtkommen können, wenn wir uns am Leistungslimit bewegen."

Werder hat unter Trainer Werner zu seinem traditionellen Stil zurückgefunden

In der Tat legten die Bremer in der Anfangsphase nahe, dass man die vergangene Zweitliga-Saison nutzen konnte, um sich wieder dem traditionellen Werder-Stil (schön, couragiert, offensiv) anzunähern und parallel jenes Selbstbewusstsein aufzutanken, das nach Jahren des zermürbenden Abstiegskampfs literweise in die Weser geflossen war. Werders erste Angriffslinie attackierte den Gegner früh, die zweite schloss die Lücken dahinter, und auch die Verteidigung konnte munter gegenpressen, weil in Marco Friedl und Amos Pieper zwei schlaue und schnelle Abwehrspieler die letzte Absicherungslinie bildeten.

Detailansicht öffnen Auch wieder zurück in der Bundesliga: Wolfsburg-Trainer Niko Kovac war nicht zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. (Foto: Ronny Hartmann/AFP)

Das war toll für die Bremer, die als beliebte Edelmarke sicher auch von vielen neutralen Beobachtern in der Erstklassigkeit willkommen geheißen werden. Das war allerdings weniger toll für die Wolfsburger und ihren neuen Trainer Niko Kovac, der nach seiner Zeit als Bayern-Coach auch eine Weile weg war - mit ein paar Monaten Pause und einem Engagement in Frankreich bei der AS Monaco sogar noch etwas länger als der SV Werder. Kovac vermisste von seinen Spielern die "Keimzelle des Fußballs". Er meinte damit: Wille, Giftigkeit, Zweikampfhärte, Leidensfähigkeit - allesamt Attribute, die für Kovac' klassischen Gegen-den-Ball-Fußball von immenser Bedeutung sind.

Und allesamt auch Attribute, die man gut brauchen kann, wenn man den anfänglichen Spielverlauf so hintertreibt wie der VfL-Stürmer Lukas Nmecha. Der erzielte mit einem feinen Heber nach einem genauso feinen Pässchen von Maximilian Arnold das 1:0 für Wolfsburg (11. Minute). Nur: Die Wolfsburger schafften es in der ersten Spielhälfte trotzdem nicht, Ordnung ins Geschehen zu bringen. Die Bremer hatten wiederum große Freude daran, Unordnung in der Wolfsburger Defensive zu stiften.

Werder gelingt ein schneller Doppelschlag - Füllkrug und Bittencourt treffen innerhalb von zwei Minuten

Kovac hatte vor dem Spiel gewarnt, dass es sich bei Werder um keinen "normalen Aufsteiger" handle, und damit war nicht nur der Status als viermaliger deutscher Meister und früherer Europapokalsieger gemeint, sondern vielmehr die Substanz im Bremer Kader und der wohltuende Einfluss von Trainer Werner. Es ist schon enorm, was Werner in einem Dreivierteljahr geschafft hat: Als er seinen Dienst antrat, war Werder ein bekümmerter Traditionsklub, bei dem so viel schwarzgemalt wurde, dass man schon Sorge haben musste, in Bremer Grundschulen würde bald ein Mangel an schwarzen Filzstiften gemeldet. Werner ließ Werder dann quasi im Handstreich wieder erstligareif aussehen - und das ist in der zweiten Liga schon eine Kunst, die nicht hoch genug eingeschätzt werden kann.

Detailansicht öffnen Das erste Werder Tor nach dem Bundesliga-Comeback: Niclas Füllkrug (Mitte) traf zum 1:1. (Foto: Swen Pförtner/dpa)

Insofern erstaunte es nicht, dass die Bremer dem frühen Rückschlag etwas entgegen setzen konnten, und noch weniger überraschte, dass sich Niclas Füllkrug dazu bemüßigt sah. Höchstens die Art und Weise war von Seltenheitswert: Füllkrug, ein Mittelstürmer altdeutscher Bauart, traf mit einem subtilen und formvollendeten Schlenzer ins lange Eck (21.) Und nur zwei Minuten später drehte Leonardo Bittencourt auf für ihn ebenso ungewöhnliche Weise das Spiel: Der 28-Jährige setzte nach einer Flanke von Marvin Ducksch einen Kopfball ins Netz, der aussah, als sei er das Fabrikat eines gelernten Mittelstürmers - dabei ist Bittencourt nur 1,70 Meter groß und von Beruf Spielmacher. "Wie wir das drehen, wie wir nach vorne spielen", jubilierte Werder-Verteidiger Pieper: "Das müssen wir uns unbedingt beibehalten!" Das Problem war nur, dass das so leicht nicht immer geht. Aufholjagden kosten Kraft. Und couragiertes Angreifen auch. "Die Körner lassen nach", wie es Bittencourt formulierte.

Der erste Gedanke Samstagmorgen: "Boah, geil, endlich wieder erste Liga!"

In der zweiten Hälfte versetzte Werder deshalb die Angriffslinie etwas nach hinten. Ein paar Meter nur, aber das war genug, damit sich die Balance des Spiels veränderte. Viel machen konnten die Wolfsburger daraus nicht. Was sie nun zeigten, war kein Anrennen, sondern eher ein vorsichtiges Heranschlendern. Die Bremer ließen kaum etwas zu, stattdessen trieben sie gelegentlich Angriffe voran, die manchmal sogar ein bisschen gefährlich wurden - gefährlicher jedenfalls als fast alles, was die Kovac-Elf bis zu einem Eckball in der 84. Minute fabrizierte. Da flankte Max Kruse, dessen späte Einwechslung Kovac nicht genauer kommentieren wollte, einen effetreichen Ball in den Strafraum - und der ebenfalls eingewechselte Josuha Guilavogui traf per Flachschuss zum späten 2:2-Ausgleich.

Detailansicht öffnen Schlusspunkt einer umkämpften Partie: Wolfsburgs Josuha Guilavogui (links) erzielt das Tor zum 2:2-Endstand. (Foto: Swen Pförtner/dpa)

Bei Werder-Trainer Werner hinterließ das Ergebnis "gemischte Gefühle", weil man sich für die "gute Leistung" nicht komplett belohnt habe. Gemischte Gefühle konnte man aber auch entwickeln, wenn man das massive Polizeiaufgebot sah, das am Wolfsburger Bahnhof die Werder-Fans in Empfang nahm und einkesselte. Die Werder-Ultragruppen traten deshalb wieder die Heimreise an, aus Protest gegen die wirklich sonderbare Maßnahme vor einem Spiel, das laut eines Bremer Kommuniqués im Vorfeld von beiden Klubs als "unbedenklich" eingestuft worden war.

Den Umgang mit der per Zug angereisten Anhängerschaft bezeichnete die Werder-Delegation zwar als sehr bedauerlich. Doch aus Bremer Sicht überwog dennoch der Gedanke, den der Spielmacher Bittencourt bereits beim Aufwachen am Samstagmorgen gehabt habe. Er lautete: "Boah, geil, endlich wieder erste Liga!"