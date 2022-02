Von Sebastian Fischer und Jonas Wengert

Arminia Bielefeld - Union Berlin 1:0 (0:0), Tore: 1:0 Masaya Okugawa (53.)

Die Online-Petition "Baut Fabian Klos eine Statue!" hatten am Samstagnachmittag knapp mehr als tausend Menschen unterschrieben. Der Stürmer gab zu Beginn der Woche seinen Abschied von Arminia Bielefeld im Sommer bekannt, nach elf Jahren, zwei Aufstiegen von der dritten bis in die erste Liga und 162 Toren für den Verein. Ein Denkmal könne sich Klos selbst setzen, sagte Trainer Frank Kramer, und zwar mit dem Klassenerhalt in dieser Saison.

Zum Erreichen dieses Ziels trägt Kapitän Klos, 34, allerdings nicht mehr als Stammkraft bei. Die Protagonisten der Bielefelder Offensive sind deutlich jünger und heißen Janni Serra, 23, und Patrick Wimmer, 20, beide waren an der Vorbereitung des Treffers von Masaya Okugawa, 25, beteiligt. Klos wurde in der 64. Minute eingewechselt. Ein paar Unterschriften kamen danach noch hinzu.

Detailansicht öffnen Freude bei Masaya Okugawa (2. von links): Mit dem einzigen Treffer des Nachmittages verschaffte er Arminia Bielefeld etwas Luft im Abstiegskampf. (Foto: Martin Rose/Getty Images)

FC Augsburg - SC Freiburg 1:2 (1:2), Tore: 0:1 Nils Petersen (4.), 1:1 Michael Gregoritsch (16.), 1:2 Nico Schlotterbeck (26.)

Dass man auf Nils Petersen nach Einwechslungen ein Auge haben sollte, ist mittlerweile hinlänglich bekannt. 31 Joker-Tore gelangen dem Freiburger bislang in der Bundesliga - mit Abstand die meisten der Geschichte. Erst am vergangenen Wochenende traf der 33-Jährige zwei Minuten nach seiner Einwechslung gegen Mainz. In den Tagen danach gab es Gerüchte, Petersen könnte nach seinem Vertragsende im Sommer zum 1. FC Köln wechseln - trotz Rekordstatistik sei er unzufrieden mit der geringen Einsatzzeit in Freiburg.

Vielleicht lag es an Petersens explizit gefürchteten Joker-Qualitäten, dass ihn die Augsburger bei seinem ersten Startelfeinsatz in dieser Saison früh aus den Augen verloren. Gerade einmal vier Minuten dauerte es, bis Petersen nach einem sauber herausgespielten Angriff zur Freiburger Führung einköpfte. Der FCA, der auf seinen Corona-positiven Trainer Markus Weinzierl verzichten musste, traf nach einer guten Viertelstunde durch einen platzierten Schuss von Michael Gregoritsch zum Ausgleich - nur um zehn Minuten und eine einstudierte Freiburger Freistoßvariante später wieder in Rückstand zu geraten. In der zweiten Halbzeit hatten die Breisgauer genügend Chancen, ihre Führung weiter auszubauen. Augsburg bekam außer einem gefährlichen Gregoritsch-Kopfball wenig zustande und liegt nach der zweiten Niederlage in Folge nur noch drei Punkte vor einem direkten Abstiegsplatz.

Detailansicht öffnen Nils Petersen stand gegen den FC Augsburg erstmals in dieser Saison in der Startelf - und zahlte das Vertrauen mit einem Tor zurück. (Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images)

VfB Stuttgart - VfL Bochum 1:1 (0:0), Tore: 1:0 Armel Bella Kotchap (56., Eigentor), 1:1 Eduard Löwen (90.+4, Foulelfmeter)

Stürmer Sasa Kalajdzic ist gerade ein Symbol für den VfB Stuttgart: Er ist einer der vielen talentierten Stuttgarter Fußballer, deren Talent seit geraumer Zeit selten zu sehen ist. Er saß am Samstag immerhin trotz Wadenproblemen auf der Bank: "Für den Notfall", wie Trainer Pellegrino Matarazzo sagte. Andererseits: Ist diese Saison beim VfB nicht ein einziger großer Notfall?

Detailansicht öffnen Die Aktion, die den VfB kurz vor Schluss um den Sieg brachte: Stuttgarts Konstantinos Mavropanos (rechts) foult Bochums Sebastian Polter. Eduard Löwen verwandelte den anschließenden Elfmeter. (Foto: Marijan Murat/dpa)

16 Minuten dauerte es nur, bis sich die Misere fortsetzte: Silas Katompa Mvumpa musste mit Schulterschmerzen raus. Dann war es zwar ausnahmsweise mal Glück, das dem VfB half. In Richtung gegnerisches Tor gelang nicht viel, bis Bochums Verteidiger Armel Bella Kotchap den Ball im Anschluss an eine Ecke ins eigene Tor verlängerte. Doch als es schon so aussah, als würde der VfB erstmals nach sieben sieglosen Spielen gewinnen, trat Konstantinos Mavropanos Sebastian Polter im Strafraum um - und Eduard Löwen traf vom Elfmeterpunkt.

Kalajdzic blieb zwar auf der Bank. Aber der fußballerische Notfall ist beim Tabellen-Vorletzten nun spätestens eingetreten.

VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim 1:2 (1:0), Tore: 1:0 Jonas Wind (36.), 1:1 Jacob Bruun Larsen (74.), 1:2 Andrej Kramaric (78.)

Detailansicht öffnen Nichts zu halten für Koen Casteels: Aus kurzer Distanz kann Hoffenheims Andrej Kramaric ungehindert zum 2:1 für die Gäste einschieben. (Foto: Stuart Franklin/Getty Images)

Vor dieser Partie lag das Augenmerk nicht nur auf den 22 Spielern, sondern mindestens genauso sehr auf dem Unparteiischen. Nach einer hochumstrittenen Spielleitung beim Aufeinandertreffen des FC Bayern und Borussia Dortmund Anfang Dezember, einer mehr als zweimonatigen Pause und Spekulationen über ein mögliches Karriereende gab Schiedsrichter Felix Zwayer sein Bundesliga-Comeback. In Wolfsburg stand dann aber zum Glück nicht Zwayer sondern die beiden Mannschaften im Mittelpunkt.

Zunächst hatten die Wölfe mehr vom Spiel und gingen durch einen wunderschönen Treffer von Jonas Wind nach einer guten halben Stunde verdient in Führung - es war der Premierentreffer des Dänen in der Bundesliga, der erst in der Winterpause als Weghorst-Ersatz nach Wolfsburg gewechselt war. Nach der Halbzeit wurden die Gäste aus Hoffenheim stärker. Kurz nach seiner Einwechslung erzielte ein anderer Däne, Jacob Bruun Larsen, per Seitfallzieher den Ausgleich und nur vier Minuten später drehte Andrej Kramaric die Partie komplett. Den Sieg der TSG sicherte Torhüter Oliver Baumann, der unter anderem einen Kopfball von Wind zehn Minuten vor Spielende spektakulär um den Pfosten lenkte.