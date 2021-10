Der VfB Stuttgart plant für das Heimspiel gegen Union Berlin am 24. Oktober erstmals nach mehr als eineinhalb Jahren wieder mit einer Vollauslastung seines Stadions. Grundlage ist die mögliche Änderung der Corona-Schutz-Verordnung in Baden-Württemberg, die für den 15. Oktober geplant ist. Demnach will das Land künftig auch größere Veranstaltungen ohne Maskenpflicht und Abstandsregeln erlauben, wenn nur Geimpfte und Genesene zugelassen sind. "Für den VfB Stuttgart und seine Fans ist die neue Verordnung der lang ersehnte vorletzte Schritt zurück in die Fußball-Normalität", sagte Vorstandschef Thomas Hitzlsperger in einer Mitteilung. Bisher gilt bei VfB-Spielen noch das 3G-Modell, wonach auch Getestete Zutritt haben, maximal sind 25 000 Zuschauer zugelassen. Diese Grenze würde mit der neuen Regelung aufgehoben werden.