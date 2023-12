Kein natürlicher Lichtstrahl und kein frischer Luftzug: der Video-Keller in Köln-Deutz.

Wie werden die Entscheidungen getroffen, über die sich Fußballfans in Deutschland Woche für Woche aufregen? Ein Nachmittag im berüchtigten Kölner Keller, in dem auch mal plötzlich das Bild ausfällt.

Von Felix Haselsteiner, Köln

Ein Mysterium endet mit der Aufzugfahrt: Ja, es ist tatsächlich ein Keller. Kein natürlicher Lichtstrahl und kein frischer Luftzug hat jemals diese Räumlichkeiten im Untergeschoss eines großen Bürogebäudes, ein paar Gehminuten entfernt vom Bahnhof Köln Messe/Deutz, erreicht. Deshalb setzt künstliches weißes Licht die Lettern an der Wand in Szene: "Video Assist" steht da, zum Empfang in einem Komplex aus mehreren Räumen, die man nur als "Kölner Keller" kennt. Bekannt aus Funk und Fernsehen ist dieses Untergeschoss längst, viel diskutiert und vielfach ausgemalt.