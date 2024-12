Nach dem Feuerzeug-Wurf beim Bundesliga -Heimspiel gegen den VfL Bochum (1:1) am vergangenen Samstag hat der 1. FC Union Berlin ein dreijähriges Stadionverbot gegen den mutmaßlichen Täter ausgesprochen. Das bestätigte der Klub bei der Pressekonferenz vor dem kommenden Spiel bei Werder Bremen (Samstag, 15.30 Uhr). „Wir haben sehr schnell reagiert“, sagte Union-Sprecher Christian Arbeit: „Wir haben den Täter ermitteln können. Wir haben ihn der Polizei übergeben. Es ist Anzeige erstattet. Und wir haben das längstmögliche bundesweite Stadionverbot ausgesprochen, was ein Verein aussprechen kann. Es laufen zwei Anzeigen. Mehr ist da im Moment nicht zu tun.“

Zudem bestätigte Union Berlin am Donnerstag, seine offizielle Stellungnahme beim Deutschen Fußball-Bund zu dem Vorfall „fristgerecht eingereicht“ zu haben: „Wir haben auch schon Post vom DFB bekommen – nämlich eine Eingangsbestätigung. Wie schnell jetzt dieses Verfahren geht? Keine Ahnung“, sagte Arbeit. Im letzten Union-Heimspiel des Jahres war der Bochumer Torwart Patrick Drewes von einem Feuerzeug getroffen worden, das aus einem Block mit Berliner Fans geworfen worden war. Die Partie musste daraufhin kurz vor ihrem geplanten Ende fast 30 Minuten lang unterbrochen werden. Die verbleibende Nachspielzeit wurde anschließend von beiden Mannschaften mit einem Nichtangriffspakt abgewickelt.

Der Bundesliga-Tabellenletzte Bochum hatte am Montag Protest gegen die Wertung des Spiels eingelegt. Der VfL hofft nachträglich auf einen Sieg am grünen Tisch. Wie der Deutsche Fußball-Bund mitgeteilt hatte, will sein Sportgericht nach Auswertung aller Stellungnahmen der Beteiligten über das weitere Vorgehen entscheiden. Drewes, der nach dem Vorfall in einer Klinik untersucht worden war, ist inzwischen ins Mannschaftstraining der Bochumer zurückgekehrt.