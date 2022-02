Überraschende Personalie beim FSV Mainz 05: Der Fußball-Bundesligist hat den noch bis zum Saisonende laufenden Vertrag mit Stürmer Adam Szalai vorzeitig aufgelöst. Wie die Mainzer am Mittwoch mitteilten, wechselt der Ungar mit sofortiger Wirkung zum FC Basel. Dies ist noch möglich, weil das Winter-Transferfenster in der Schweiz bis 15. Februar geöffnet war. In Basel erhält der 34 Jahre alte Szalai einen Vertrag bis Sommer 2023. Er hatte bei seinem zweiten Engagement in Mainz (nach 2010 bis 2013) in der laufenden Saison seinen Stammplatz verloren. Vor seiner Rückkehr nach Mainz stürmte Szalai auch für Schalke 04, die TSG Hoffenheim und Hannover 96.