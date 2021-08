Die SpVgg Greuther Fürth hat nach dem Fehlstart in der Fußball-Bundesliga am letzten Transfertag zwei namhafte Zugänge verpflichtet: Der Schweizer Nationalstürmer Cedric Itten, 24, kommt auf Leihbasis vom schottischen Rekordmeister Glasgow Rangers zum Erstliga-Aufsteiger. "Cedric ist ein typischer Strafraumstürmer, groß gewachsen, robust, mit Zug zum Tor. Er bringt viel Potenzial mit und wollte unbedingt zu uns", sagte Fürths Sport-Geschäftsführer Rachid Azzouzi. Der 1,90-m-Hüne Itten freut sich auf den neuen Klub: "Ich glaube, dass ich in Fürth genau die Bedingungen vorfinde, um mich bestmöglich weiterzuentwickeln." Von Ligakonkurrent Union Berlin wechselt zudem Mittelfeld-Routinier Sebastian Griesbeck, 30, zu den Fürthern.