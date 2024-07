Meister Bayer Leverkusen wird die 62. Saison der Fußball - Bundesliga am 23. August mit einem rheinischen Derby bei Borussia Mönchengladbach eröffnen. Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München mit seinem neuen Trainer Vincent Kompany tritt erstmals seit elf Jahren nicht zum Auftakt an, sondern startet beim VfL Wolfsburg. Dies geht aus den Spielplänen hervor, die die Deutsche Fußball Liga DFL am Donnerstag veröffentlicht hat . Zum Duell zwischen Bayer und dem FC Bayern kommt es am 5. Spieltag (27.-29. September) in München und am 22. Spieltag (14.-16. Februar 2025) in Leverkusen.

Auch auf den Bundesliga-Zweiten VfB Stuttgart wartet zum Saisonstart ein Derby. Der VfB muss am 24. oder am 25. August beim SC Freiburg ran. Bereits eine Woche zuvor fordern die Stuttgarter am 17. August den Double-Gewinner aus Leverkusen im Supercup heraus. Die erste Runde des DFB-Pokals startet am 16. August. Die mit zahlreichen Traditionsklubs gespickte 2. Bundesliga eröffnet bereits am 2. August mit dem Duell zwischen Absteiger 1. FC Köln und dem Hamburger SV die Saison.

Neuling Holstein Kiel muss seine Bundesliga-Premiere auswärts bei der TSG 1899 Hoffenheim bestreiten. Mitaufsteiger FC St. Pauli kann dagegen vor heimischer Kulisse starten. Die Hamburger empfangen am 1. Spieltag den 1. FC Heidenheim. Der vorjährige Champions-League-Finalist Borussia Dortmund genießt zum Auftakt gegen Europa-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt ebenfalls Heimrecht. Die zeitgenauen Ansetzungen für die ersten fünf Spieltage will die DFL Mitte Juli bekannt geben. Die Saison endet am 17. Mai kommenden Jahres.

Zwei Drittel der Bundesligisten starten bis zum Wochenende in die Vorbereitung – darunter der VfB und RB Leipzig. Sechs Vereine gehen mit neuen Trainern in die Spielzeit. Neben den Bayern setzen Champions-League-Finalist Dortmund (Nuri Sahin), der SC Freiburg (Julian Schuster), Union Berlin (Bo Svensson), der VfL Bochum (Peter Zeidler) und Aufsteiger FC St. Pauli (Alexander Blessin) auf einen anderen Coach. Der Belgier Kompany startet mit den Münchnern allerdings erst am Tag nach der EM in die Vorbereitung. Meistertrainer Xabi Alonso bittet seine Spieler am Finaltag (14. Juli) zur ersten Einheit.