Sebastian Rudy heuert zum vierten Mal in seiner Karriere beim Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim an. Der 31 Jahre alte Rekordspieler des Vereins unterschrieb am Montag einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2023. Rudy spielte bereits von 2010 bis 2017 für die TSG und wurde später zweimal vom FC Schalke 04 an die Kraichgauer verliehen. Insgesamt absolvierte der 29-malige Nationalspieler bisher 315 Bundesligaspiele, davon 252 für die Hoffenheimer. Rudy hatte seinen bis 2022 gültigen Vertrag beim FC Schalke 04 vor einigen Tagen aufgelöst. An dem Mittelfeldspieler sollen auch italienische Klubs interessiert gewesen sein, am Ende entschied er sich aber erneut für Hoffenheim.