Es war ein dramatischer letzter Spieltag in der zweiten Liga: Mit nur einem Tor mehr hätte die SpVgg Greuther Fürth den Klassenverbleib geschafft, mit nur einem Tor weniger wären die Franken direkt abgestiegen. Doch mit dem 3:0 gegen Fortuna Düsseldorf rutschte Fürth schließlich auf den Relegationsplatz – und schickte die Rheinländer im direkten Duell in die dritte Liga.

Auch in der Bundesliga kam es am abschließenden Spieltag zum Showdown, der VfL Wolfsburg verteidigte mit einem 3:1 gegen den direkten Konkurrenten aus St. Pauli den Relegationsplatz. Und so treten die Hamburger nach zwei Jahren wieder den Gang in die zweite Liga an.

Die Relegation 2026 im Überblick

In der Bundesliga-Relegation trifft der VfL Wolfsburg nun auf den SC Paderborn. Die Ostwestfalen profitierten von einem Patzer Hannovers, das mit einem 3:3 gegen den 1. FC Nürnberg den Relegationsplatz noch aus der Hand gegeben hat. In der Zweitliga-Relegation treffen die SpVgg Greuther Fürth und Rot-Weiss Essen aufeinander.

Do., 21. Mai, 20.30 Uhr: VfL Wolfsburg - SC Paderborn (Sat.1)

Fr., 22. Mai, 20.30 Uhr: Rot-Weiss Essen - SpVgg Greuther Fürth (Sat.1)

Mo., 25. Mai, 20.30 Uhr: SC Paderborn - VfL Wolfsburg (Sat.1)

Di., 26. Mai, 20.30 Uhr: SpVgg Greuther Fürth - Rot-Weiss Essen (Sat.1)

Wie auch im Europapokal gibt es keine Auswärtstorregel, es zählt allein das Gesamtergebnis nach Hin- und Rückspiel. Sollte es nach beiden Partien insgesamt Unentschieden stehen, folgen eine Verlängerung sowie bei Gleichstand ein Elfmeterschießen um den Auf- und Abstieg.

Die Relegation live im TV

Alle Relegationsspiele laufen live im Free-TV bei Sat.1. Auch im Streaming bei Joyn sowie auf ran.de lassen sich die Partien kostenfrei verfolgen. Zudem zeigt der Bezahlsender Sky die Bundesliga-Relegation live in TV und Stream.

Die Termine der Aufstiegsspiele zur 3. Liga

Nach dem Aufstieg von Sonnenhof Großaspach, Fortuna Köln und dem SV Meppen wird der vierte Aufsteiger in die dritte Liga zwischen Lokomotive Leipzig und den Würzburger Kickers ermittelt.

Do., 28. Mai, 19.00 Uhr: 1. FC Lok Leipzig - Würzburger Kickers

Mo., 1. Juni, 19.00 Uhr: Würzburger Kickers - 1. FC Lok Leipzig

Die Erstliga-Relegation der vergangenen zehn Jahre