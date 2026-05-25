Wolfsburg trifft auf Paderborn, Greuther Fürth auf Rot-Weiss Essen: Die Hinspiele in der Relegation für die erste und zweite Bundesliga sind absolviert. Ein Überblick zu Terminen und TV-Übertragung.

Es war ein dramatischer letzter Spieltag in der zweiten Liga: Mit nur einem Tor mehr hätte die SpVgg Greuther Fürth den Klassenverbleib geschafft, mit nur einem Tor weniger wären die Franken direkt abgestiegen. Doch mit dem 3:0 gegen Fortuna Düsseldorf rutschte Fürth schließlich auf den Relegationsplatz – und schickte die Rheinländer im direkten Duell in die dritte Liga.

Der SC Paderborn und der VfL Wolfsburg bestreiten heute um 20.30 Uhr das Rückspiel in der Relegation. Das Spiel ist live im Free-TV bei Sat.1 zu sehen.

Auch in der Bundesliga kam es am letzten Spieltag zum Showdown, der VfL Wolfsburg verteidigte mit einem 3:1 gegen den direkten Konkurrenten aus St. Pauli den Relegationsplatz. Damit treffen die Wölfe in der Bundesliga-Relegation auf den SC Paderborn. Die Ostwestfalen profitierten von einem Patzer Hannovers, das mit einem 3:3 gegen den 1. FC Nürnberg den Relegationsplatz noch aus der Hand gegeben hat.

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Die Relegation 2026 im Überblick

Wie auch im Europapokal gibt es keine Auswärtstorregel, es zählt allein das Gesamtergebnis nach Hin- und Rückspiel. Sollte es nach beiden Partien insgesamt Unentschieden stehen, folgen eine Verlängerung sowie bei Gleichstand ein Elfmeterschießen um den Auf- und Abstieg.

Die Relegation live im TV

Alle Relegationsspiele laufen live im Free-TV bei Sat.1. Auch im Streaming bei Joyn sowie auf ran.de lassen sich die Partien kostenfrei verfolgen. Zudem zeigt der Bezahlsender Sky die Bundesliga-Relegation live in TV und Stream.

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Die Termine der Aufstiegsspiele zur 3. Liga

Nach dem Aufstieg von Sonnenhof Großaspach, Fortuna Köln und dem SV Meppen wird der vierte Aufsteiger in die dritte Liga zwischen Lokomotive Leipzig und den Würzburger Kickers ermittelt.

Do., 28. Mai, 19.00 Uhr: 1. FC Lok Leipzig - Würzburger Kickers

Mo., 1. Juni, 19.00 Uhr: Würzburger Kickers - 1. FC Lok Leipzig

Die Erstliga-Relegation der vergangenen zehn Jahre