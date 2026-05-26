Wolfsburg steigt in die zweite Liga ab, Paderborn jubelt. Heute spielen Greuther Fürth und Rot-Weiss Essen die Zweitliga-Relegation aus. Ein Überblick zu Terminen und TV-Übertragung.

Es war ein dramatischer letzter Spieltag in der zweiten Liga: Mit nur einem Tor mehr hätte die SpVgg Greuther Fürth den Klassenverbleib geschafft, mit nur einem Tor weniger wären die Franken direkt abgestiegen. Doch mit dem 3:0 gegen Fortuna Düsseldorf rutschte Fürth schließlich auf den Relegationsplatz – und schickte die Rheinländer im direkten Duell in die dritte Liga.

Die SpVgg Greuther Fürth und Rot-Weiss Essen bestreiten heute um 20.30 Uhr ihr Rückspiel in der Relegation für die zweite Bundesliga. Das Spiel ist live im Free-TV bei Sat.1 zu sehen.

In der zweiten Liga spielt nun auf jeden Fall der VfL Wolfsburg. In einem packenden Relegationsrückspiel setzte sich der SC Paderborn verdient nach langer Überzahl in der Verlängerung gegen den Bundesligisten durch und steigt in die erste Liga auf. Die Wölfe müssen ihrerseits den ersten Abstieg aus dem Oberhaus hinnehmen.

Meinung Wolfsburgs Abstieg aus der Bundesliga : Niemand weiß etwas mit dem VfL anzufangen – auch VW nicht SZ Plus Kommentar von Thomas Hürner ...

Die Relegation 2026 im Überblick

Wie auch im Europapokal gibt es keine Auswärtstorregel, es zählt allein das Gesamtergebnis nach Hin- und Rückspiel. Sollte es nach beiden Partien insgesamt Unentschieden stehen, folgen eine Verlängerung sowie bei Gleichstand ein Elfmeterschießen um den Auf- und Abstieg.

Relegation zur Bundesliga : Paderborn stürzt Wolfsburg in die zweite Liga Der SC Paderborn spielt 106 Minuten in Überzahl, trifft zweimal den Pfosten, muss in die Verlängerung – und jubelt am Ende trotzdem. In Wolfsburg endet eine Ära. Der VW-Klub steigt nach 29 Jahren in der ersten Liga erstmals ab. Von Ulrich Hartmann ...

Die Relegation live im TV

Alle Relegationsspiele laufen live im Free-TV bei Sat.1. Auch im Streaming bei Joyn sowie auf ran.de lassen sich die Partien kostenfrei verfolgen. Zudem zeigt der Bezahlsender Sky die Bundesliga-Relegation live in TV und Stream.

Die Termine der Aufstiegsspiele zur 3. Liga

Nach dem Aufstieg von Sonnenhof Großaspach, Fortuna Köln und dem SV Meppen wird der vierte Aufsteiger in die dritte Liga zwischen Lokomotive Leipzig und den Würzburger Kickers ermittelt.

Do., 28. Mai, 19.00 Uhr: 1. FC Lok Leipzig - Würzburger Kickers

Mo., 1. Juni, 18.30 Uhr: Würzburger Kickers - 1. FC Lok Leipzig

Die Erstliga-Relegation der vergangenen zehn Jahre