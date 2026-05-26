Es war ein dramatischer letzter Spieltag in der zweiten Liga: Mit nur einem Tor mehr hätte die SpVgg Greuther Fürth den Klassenverbleib geschafft, mit nur einem Tor weniger wären die Franken direkt abgestiegen. Doch mit dem 3:0 gegen Fortuna Düsseldorf rutschte Fürth schließlich auf den Relegationsplatz – und schickte die Rheinländer im direkten Duell in die dritte Liga.
Die SpVgg Greuther Fürth muss heute Abend um 20.30 Uhr einen 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen, wenn sie in der zweiten Bundesliga bleiben wollen.
Dort spielt auf jeden Fall der VfL Wolfsburg. In einem dramatischen Relegationsrückspiel setzte sich der SC Paderborn nach langer Überzahl in der Verlängerung gegen den Bundesligisten durch und steigt auf. Die Wölfe müssen ihrerseits den ersten Abstieg hinnehmen.
Die Relegation 2026 im Überblick
- Do., 21. Mai: VfL Wolfsburg - SC Paderborn 0:0
- Fr., 22. Mai: Rot-Weiss Essen - SpVgg Greuther Fürth 1:0
- Mo., 25. Mai: SC Paderborn - VfL Wolfsburg 2:1 n.V
- Di., 26. Mai, 20.30 Uhr: SpVgg Greuther Fürth - Rot-Weiss Essen (Sat.1)
Wie auch im Europapokal gibt es keine Auswärtstorregel, es zählt allein das Gesamtergebnis nach Hin- und Rückspiel. Sollte es nach beiden Partien insgesamt Unentschieden stehen, folgen eine Verlängerung sowie bei Gleichstand ein Elfmeterschießen um den Auf- und Abstieg.
Die Relegation live im TV
Alle Relegationsspiele laufen live im Free-TV bei Sat.1. Auch im Streaming bei Joyn sowie auf ran.de lassen sich die Partien kostenfrei verfolgen. Zudem zeigt der Bezahlsender Sky die Bundesliga-Relegation live in TV und Stream.
Die Termine der Aufstiegsspiele zur 3. Liga
Nach dem Aufstieg von Sonnenhof Großaspach, Fortuna Köln und dem SV Meppen wird der vierte Aufsteiger in die dritte Liga zwischen Lokomotive Leipzig und den Würzburger Kickers ermittelt.
- Do., 28. Mai, 19.00 Uhr: 1. FC Lok Leipzig - Würzburger Kickers
- Mo., 1. Juni, 18.30 Uhr: Würzburger Kickers - 1. FC Lok Leipzig
Die Erstliga-Relegation der vergangenen zehn Jahre
- 2016: 1. FC Nürnberg – Eintracht Frankfurt 1:1 / 0:1
- 2017: Eintracht Braunschweig – VfL Wolfsburg 0:1 / 0:1
- 2018: Holstein Kiel - VfL Wolfsburg 1:3 / 0:1
- 2019: 1. FC Union Berlin - VfB Stuttgart 2:2 / 0:0
- 2020: 1. FC Heidenheim - SV Werder Bremen 0:0 / 2:2
- 2021: Holstein Kiel - 1. FC Köln 1:0 / 1:5
- 2022: Hamburger SV - Hertha BSC 1:0 / 0:2
- 2023: Hamburger SV - VfB Stuttgart 0:3 / 1:3
- 2024: Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 3:0 / 5:6 i.E. (0:3)
- 2025: SV Elversberg - 1. FC Heidenheim 2:2 / 1:2