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Termine und TV-ÜbertragungDie Bundesliga-Relegation im Überblick

Lesezeit: 2 Min.

Harter Kampf um die Bundesliga: Wolfsburg und Paderborn trennten sich im ersten Relegationsspiel am Donnerstag mit 0:0.
Harter Kampf um die Bundesliga: Wolfsburg und Paderborn trennten sich im ersten Relegationsspiel am Donnerstag mit 0:0. Selim Sudheimer/Getty Images

Wolfsburg trifft auf Paderborn, Greuther Fürth auf Rot-Weiss Essen: Die Hinspiele in der Relegation für die erste und zweite Bundesliga sind absolviert. Ein Überblick zu Terminen und TV-Übertragung.

Von Marko Zotschew

Es war ein dramatischer letzter Spieltag in der zweiten Liga: Mit nur einem Tor mehr hätte die SpVgg Greuther Fürth den Klassenverbleib geschafft, mit nur einem Tor weniger wären die Franken direkt abgestiegen. Doch mit dem 3:0 gegen Fortuna Düsseldorf rutschte Fürth schließlich auf den Relegationsplatz – und schickte die Rheinländer im direkten Duell in die dritte Liga.

Die SpVgg Greuther Fürth muss heute Abend um 20.30 Uhr einen 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen, wenn sie in der zweiten Bundesliga bleiben wollen.

Dort spielt auf jeden Fall der VfL Wolfsburg. In einem dramatischen Relegationsrückspiel setzte sich der SC Paderborn nach langer Überzahl in der Verlängerung gegen den Bundesligisten durch und steigt auf. Die Wölfe müssen ihrerseits den ersten Abstieg hinnehmen.

Die Relegation 2026 im Überblick

  • Do., 21. Mai: VfL Wolfsburg - SC Paderborn 0:0
  • Fr., 22. Mai: Rot-Weiss Essen - SpVgg Greuther Fürth 1:0
  • Mo., 25. Mai: SC Paderborn - VfL Wolfsburg 2:1 n.V
  • Di., 26. Mai, 20.30 Uhr: SpVgg Greuther Fürth - Rot-Weiss Essen (Sat.1)

Wie auch im Europapokal gibt es keine Auswärtstorregel, es zählt allein das Gesamtergebnis nach Hin- und Rückspiel. Sollte es nach beiden Partien insgesamt Unentschieden stehen, folgen eine Verlängerung sowie bei Gleichstand ein Elfmeterschießen um den Auf- und Abstieg.

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Und auf einmal erklingt das Vereinslied „Adiole“: Rot-Weiss Essen setzt sich im Aufstiegshinspiel gegen Greuther Fürth mit 1:0 durch und hat nun gute Chancen auf den Zweitligaaufstieg.

Von Ulrich Hartmann

Die Relegation live im TV

Alle Relegationsspiele laufen live im Free-TV bei Sat.1. Auch im Streaming bei Joyn sowie auf ran.de lassen sich die Partien kostenfrei verfolgen. Zudem zeigt der Bezahlsender Sky die Bundesliga-Relegation live in TV und Stream.

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Der SC Paderborn tut, was er kann, Wolfsburg minimiert das Risiko: Alle Skeptiker bekommen genau das Hinspiel vorgesetzt, das sie befürchtet hatten. VfL-Trainer Dieter Hecking ist aber zufrieden – nicht zu Unrecht.

Von Thomas Hürner

Die Termine der Aufstiegsspiele zur 3. Liga

Nach dem Aufstieg von Sonnenhof Großaspach, Fortuna Köln und dem SV Meppen wird der vierte Aufsteiger in die dritte Liga zwischen Lokomotive Leipzig und den Würzburger Kickers ermittelt.

  • Do., 28. Mai, 19.00 Uhr: 1. FC Lok Leipzig - Würzburger Kickers
  • Mo., 1. Juni, 18.30 Uhr: Würzburger Kickers - 1. FC Lok Leipzig

Die Erstliga-Relegation der vergangenen zehn Jahre

  • 2016: 1. FC Nürnberg – Eintracht Frankfurt 1:1 / 0:1
  • 2017: Eintracht Braunschweig – VfL Wolfsburg 0:1 / 0:1
  • 2018: Holstein Kiel - VfL Wolfsburg 1:3 / 0:1
  • 2019: 1. FC Union Berlin - VfB Stuttgart 2:2 / 0:0
  • 2020: 1. FC Heidenheim - SV Werder Bremen 0:0 / 2:2
  • 2021: Holstein Kiel - 1. FC Köln 1:0 / 1:5
  • 2022: Hamburger SV - Hertha BSC 1:0 / 0:2
  • 2023: Hamburger SV - VfB Stuttgart 0:3 / 1:3
  • 2024: Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 3:0 / 5:6 i.E. (0:3)
  • 2025: SV Elversberg - 1. FC Heidenheim 2:2 / 1:2
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