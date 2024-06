Fußball-Bundesliga:RB Leipzig holt Schalke-Talent Ouedraogo

Fußball -Bundesligist RB Leipzig hat Top-Talent Assan Ouedraogo verpflichtet. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, kommt der 18-Jährige zur neuen Saison vom Zweitligisten Schalke 04 und erhält einen Fünfjahresvertrag bis 2029. Ouedraogo hatte im Vorjahr sein Debüt für die Knappen gegeben, er kam in 17 Ligaspielen auf drei Tore und zwei Assists. Mit der deutschen U17-Nationalmannschaft war der Mittelfeldspieler 2023 außerdem Welt-und Europameister geworden.

„Ich komme zu einem Verein, der zu den besten Klubs der Bundesliga zählt, in der Champions League spielt und überragende Bedingungen sowie eine klare Philosophie hat. Viele Talente konnten hier in den vergangenen Jahren zu Top-Spielern reifen und sich auf höchstem Niveau weiterentwickeln. Das ist auch mein Ziel“, sagte Ouedraogo, der laut RB-Sportdirektor Rouven Schröder mehrere „Angebote anderer Spitzenklubs aus der Bundesliga und in Europa“ hatte.