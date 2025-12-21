Schlusslicht FSV Mainz 05 hat seinen Europapokal-Schwung nicht mit in die Fußball-Bundesliga genommen und das nächste Erfolgserlebnis verpasst. Die Mannschaft des neuen Trainers Urs Fischer kam im wichtigen Duell mit dem FC St. Pauli nur zu einem 0:0 und wartet seit zehn Monaten auf einen Heimsieg in der Liga. Nach dem Erfolg der Mainzer in der Conference League gegen Samsunspor (2:0), durch den der direkte Einzug ins Achtelfinale gelungen war, und dem 2:2 zuvor bei Bayern München fehlte es an offensiver Durchschlagskraft.
Mainz bleibt im Kampf um den Klassenerhalt mit acht Punkten deutlich hinter dem rettenden 15. Platz zurück, der Rückstand beträgt sechs Zähler. Auf den Tabellen-16. St. Pauli fehlen weiter vier Punkte. Die Hamburger holten ihrerseits aus den beiden wichtigen Kellerduellen gegen Mainz und den 1. FC Heidenheim eine Woche zuvor (2:1) vier Punkte. Den bis dato letzten Bundesliga-Heimsieg hatte Mainz am 22. Februar ausgerechnet gegen St. Pauli gefeiert (2:0).