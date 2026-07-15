Zum Tod von Manfred Manglitz„Käsches, Käsches!“

Am 3. Juni 1967 skandierten die Fans des MSV Duisburg „Käsches, Käsches!“ Das konnte bei diesem 0:3-Rückstand im bedeutungslosen letzten Bundesliga -Saisonspiel gegen Borussia Mönchengladbach nur verstehen, wer wusste, dass der Torwart Manfred Manglitz ob seines losen Mundwerks den Spitznamen Cassius trug, nach dem Boxer Cassius Clay, später Muhammad Ali. In der 87. Minute gab es Elfmeter für Duisburg, und Manglitz trat auf expliziten Wunsch des Publikums an, um Geschichte zu schreiben.

Mit dem Elfmetertor zum 1:3-Endstand war der gebürtige Kölner mit 27 Jahren der erste Torwart, der ein Bundesligator erzielte. Doch sollte dies beileibe nicht jene Geschichte bleiben, für die man sich an ihn erinnert. Vier Jahre später verwickelte er sich in den Bundesliga-Bestechungsskandal und wurde zunächst lebenslang gesperrt – aber drei Jahre später begnadigt. Seine Karriere war da freilich längst vorbei.

Der Rheinländer Manglitz hat zuletzt in Spanien gelebt. Von dort zugeschaltet, gab er 2021, 50 Jahre nach dem Bundesliga-Skandal, dem Amateurfußball-Portal fupa.net ein Interview, das bei Youtube angesehen werden kann. Da erzählte er die Dinge noch einmal aus seiner Sicht.

„Ich kam als kölsche Jung nach Duisburg und sprach vielleicht ein bisschen viel, sodass ich schnell den Spitznamen Cassius weg hatte“, sagte er. Am 3. Juni 1967 sei es „das letzte Spiel der Saison gewesen, die ganze Kulisse rief ‚Cassius, Cassius‘, ich konnte mich gar nicht wehren“. So wurde ein Torwart zum Torschützen. Manglitz war in der Bundesliga-Premierensaison 1963/64 mit Duisburg Meisterschaftszweiter geworden. Dreimal verlor er das DFB-Pokalfinale. Er bestritt 257 Bundesligaspiele für Duisburg und den 1. FC Köln. Ein zweites Tor schoss er nie. Der Torwart Jörg Butt hat später 26 Elfmeter für den Hamburger SV und Bayer Leverkusen verwandelt. Darüber witzelte Manglitz: „Er hat regelmäßig Elfmeter verwandelt – aber der Erste konnte er nicht mehr werden, denn das war ja ich!“

Seine ausgesprochen kommunikative Art wurde ihm im Bundesliga-Skandal zum Verhängnis. Dass er in der Saison 1970/71 in Ergebnisabsprachen rund um den Abstiegskampf eine Hauptrolle spielte, bedauerte er. „Ich war ein Idiot“, sagte er 2021. Er habe Horst-Gregorio Canellas, den damaligen Präsidenten von Kickers Offenbach, gekannt, „weil der mich mal verpflichten wollte“. Vor einem Spiel mit Köln gegen Essen habe er mit Canellas telefoniert, es ging um „25 000 Mark, wenn wir gewinnen“. So kam es auch. „Wir haben gewonnen, er hat bezahlt, hat sogar eine Quittung bekommen und ich habe das Geld versteuert.“

„Da war ich am Arsch“, sagte Manglitz über den Moment, als der Wettbetrug aufflog

Für das letzte Saisonspiel zwischen Köln und den abstiegsbedrohten Offenbachern sei es dann gar um 100 000 Mark gegangen, falls Offenbach gewinnt. Manglitz erzählte, dass er sich aber aus Gewissensgründen krankgemeldet habe. Offenbach verlor und stieg ab. Manglitz sagte 2021: „Wenn Offenbach nicht abgestiegen wäre, hätte man vom Canellas nie was gehört – das war nur Rache.“

Tags darauf machte Canellas auf seiner Geburtstagsfeier die ganze Geschichte öffentlich und spielte heimlich mitgeschnittene Telefonate vor. „Da war ich am Arsch“, sagte Manglitz 2021 über diesen Moment. Er habe später in einem Sportgeschäft gearbeitet, eine Diskothek eröffnet und sei in Spanien Tennislehrer geworden.

Manglitz bestritt nur vier Länderspiele. Vom Bundestrainer Helmut Schön wurde er 1970 zwar für die WM nominiert, erhielt aber keine Spielzeit. Er kam in seiner aktiven Zeit weder am Torwart Hans Tilkowski vorbei – noch an Sepp Maier.

Am Montag ist Manglitz im Alter von 86 Jahren gestorben.