Fußball -Bundesligist RB Leipzig hat auf der Trainerposition Planungssicherheit geschaffen, der Vertrag mit Chefcoach Marco Rose wurde vorzeitig um ein Jahr verlängert. Der gebürtige Leipziger, der den Klub seit September 2022 betreut, unterschrieb einen neuen Kontrakt bis Sommer 2026. „Ich freue mich, dass wir zusammen weitermachen. Ich komme von hier und fühle mich wohl in der Stadt und der Region“, sagte Rose: „Der Verein, arbeitet im Hintergrund daran, dass wir wieder eine schlagkräftige Truppe aufstellen. Wir sind ambitioniert, wir bleiben ambitioniert und schauen gemeinsam nach vorn.“

Rose hat mit RB im Vorjahr den DFB-Pokal sowie den deutschen Supercup gewonnen. In der jüngst beendeten Bundesliga-Saison qualifizierte sich Leipzig erneut für die Champions League. „Über allem steht für uns der sportliche Erfolg und unsere gemeinsamen Ambitionen“, sagte Sportdirektor Rouven Schröder. Daher seien sich Trainer und Klub schnell über die Fortsetzung der Zusammenarbeit einig gewesen: „Zu diesem Zeitpunkt Klarheit in der Trainerfrage zu haben, hilft uns auch im Hinblick auf andere, wichtige Personalien.“ Rose sicherte mit Leipzig in 86 Pflichtspielen 53 Siege. Mit einem Punkteschnitt von 2,01 weist er den besten Punkteschnitt aller Bundesligatrainer von RB auf.