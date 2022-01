RB Leipzig wehrt sich als erster Bundesliga-Klub vor Gericht gegen das wegen Corona verordnete Zuschauer-Verbot. Laut Vereinsmitteilung wurde beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht in Bautzen ein Antrag auf "Erlass einer einstweiligen Anordnung" im Eilverfahren gestellt. Im Gegensatz zur Situation in anderen Bundesländern wie Bayern (bis zu 10 000 Zuschauer) und Baden-Württemberg (bis zu 6000), wo zum Teil wieder mehr Fans in die Stadien dürfen, gilt in Sachsen noch eine Obergrenze von 1000 Besuchern.

Andere Bundesligisten könnten der Leipziger Klage folgen. Borussia Dortmund und der 1. FC Köln teilten auf Anfrage mit, den juristischen Weg ebenfalls zu prüfen, in Nordrhein-Westfalen dürfen derzeit nur 750 Besucher in die Stadien. Ähnliche Überlegungen gibt es laut Bild beim VfB Stuttgart, diese seien jedoch ergebnisoffen, betonte ein Sprecher.