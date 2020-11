Der 1. FC Köln hat seine Sieglosserie nicht stoppen können. In der schwachen Auftaktpartie des siebten Spieltags der Fußball-Bundesliga kamen die Kölner am Freitagabend beim SV Werder Bremen nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Nach einem Eigentor durch Werder-Kapitän Niklas Moisander (67.) konnte Leonardo Bittencourt (82.) den Bremern per Elfmeter noch einen Punkt und das vierte 1:1 nacheinander retten. Die Kölner von Trainer Markus Gisdol warten nun saisonübergreifend seit 17 Spielen auf einen Sieg. In der Tabelle droht dem 16. mit nur drei Punkten das weitere Abrutschen. Die Bremer (Platz sieben mit zehn Punkten) sind zwar nun seit sechs Ligaspielen unbezwungen, haben aber zuletzt auch viermal nicht gewonnen.