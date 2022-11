Borussia Mönchengladbach hat beim Comeback von Fußball-Nationalspieler Jonas Hofmann seine Niederlagenserie in der Bundesliga gestoppt. Die Mannschaft von Trainer Daniel Farke besiegte am Freitagabend im Borussia-Park den VfB Stuttgart 3:1 (2:1). Nach drei Spielen ohne Punkt brachte Rückkehrer Hofmann nur 17 Tage nach einer Schultereckgelenksprengung die Borussen per Dropkick in der vierten Minute in Führung - ein Treffer, der wie eine Befreiung wirkte. Marcus Thuram (25.) erhöhte, Patrick Herrmann setzte mit seinem Treffer zum 3:1 in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. Den Stuttgartern gelang durch Tiago Tomás (35.) zwar der Anschlusstreffer vor der Pause, zu mehr reichte es aber nicht. Damit wartet der VfB weiter auf den ersten Auswärtssieg in diesem Jahr. Debatten gab es nach einer Viertelstunde um einen Schlag des Gladbachers Ramy Bensebaini ins Gesicht von Waldemar Anton. Statt eines Platzverweises zeigte Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck nur Gelb.