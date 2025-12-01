Fabio Vieira schaute verwundert, beinahe, als wäre er an einem wirklich sagenhaften Ort gelandet. Von hinten schlich sich ein blaues Ungeheuer mit einem überdimensionierten Gesäß heran, vor ihm warteten Reporter mit Notizblöcken, und von der Seite meldete ein Fernsehsender ebenfalls Ansprüche auf den portugiesischen Spielmacher an. Vieira war da unten in den Katakomben des Hamburger Volksparkstadions sehr gefragt. Und anders als das früher beim FC Arsenal gewesen war, wo Fußballer vom Rest der Welt abgeriegelt werden wie nordkoreanische Parteieliten, durfte auch jeder etwas von ihm haben.

Das blaue Ungeheuer, das HSV-Maskottchen Dino Hermann, bekam seine Umarmung vom lächelnden Vieira erwidert. Die Reporter durften sauber ausformulierte Sätze notieren. Und sogar der Fernsehmann konnte Vieira, 25, davon überzeugen, auf halbem Weg zur Spielerkabine umzukehren und noch zwei, drei Fragen entgegenzunehmen. Im Vergleich zur englischen Premier League ist die Bundesliga noch eine wahnsinnig bodenständige Veranstaltung. Vieira, im Sommer als irgendwas zwischen Unterschiedsspieler und Heilsbringer zum HSV gestoßen, scheint sich damit arrangieren zu wollen.

2:1 haben die Hamburger am Sonntag gegen den VfB Stuttgart gewonnen, in buchstäblich letzter Sekunde und mit einem Mann weniger. Siegtorschütze: der in der 67. Minute eingewechselte Fabio Vieira. Vorausgegangen war ein schludrig ausgeführter Freistoß des Stuttgarters Angelo Stiller, der Hamburger Daniel Capaldo schnappte sich den Ball, der eingewechselte Fabio Baldé schleppte diesen über den halben Platz, und am Ende des Konters schlenzte Vieira präzise ins linke Eck (90.+4). Im ohnehin stets lauten Volksparkstadion wurden die Dezibel daraufhin noch mal einige Stufen nach oben gedreht.

„Unglaublich“ sei die Atmosphäre gewesen, sagte Vieira, ein Mann, der herumgekommen ist in seiner Fußballerkarriere: Porto, London, Champions League, Länderspielreisen mit dem Nationalteam Portugals – sein Leihwechsel nach Hamburg wirkt da wie eine biografische Unwucht, die heraussticht, aber eben auch nur so halb. Sie sticht heraus, weil sich der HSV aufgrund von eklatantem Eigenverschulden zuvor sieben Jahre lang von Erstligafußball isoliert hatte. Aber eben nur so halb, weil der HSV nun mal der HSV bleibt und nachweislich über Möglichkeiten verfügt, die handelsübliche Aufsteiger nicht haben. Beweisstück A: Fabio Vieira. Beweisstück B: Mittelfeldkollege Sambi Lokonga, im Sommer ebenfalls vom FC Arsenal verpflichtet.

Hamburgs Coach Merlin Polzin kommt nun die Aufgabe zu, Vieira und Lokonga gemeinsam in die Startelf zu integrieren

In Hamburg machen sie sich nichts vor, das Saisonziel ist der Klassenverbleib und sonst nichts, aber die Rahmenbedingungen dafür wurden mit Blick auf die Kaderqualität absolut geschaffen. In der Branche wird jedenfalls mitunter geraunt, was im Volkspark aufgrund der konsequenten Selbstdefinition als Außenseiter keiner laut aussprechen würde: In Mainz tobt zwar der unermüdliche Kaishu Sano durchs Zentrum, ein wiedererstarkter Florian Neuhaus macht nicht nur in Gladbach etwas her. Und dank der Finanzkraft der Wolfsburger wird (wenigstens aus Versehen) der ein oder andere exzellente Einzelkönner gefunden. In jenen Teams, die mutmaßlich in der unteren Tabellenhälfte landen könnten, muss man allerdings lange suchen nach Fußballern mit dem Qualitätsanspruch von Vieira und Lokonga. Und man wird vermutlich keinen finden.

Für den Hamburger Coach Merlin Polzin bedeutet das ein echtes Privileg, einerseits. Andererseits erwächst daraus für ihn die Verantwortung, seine zwei besten Kicker gemeinsam auf dem Platz zu installieren, idealerweise in Räumen, in denen sie ihre Begabungen am besten zum Allgemeinwohl einbringen können. Eine komplizierte Aufgabe, weil sich Polzin und sein Trainerteam aus Stabilitätsgründen auf eine Dreierabwehrkette eingeschworen haben. Fürs Mittelfeld bedeutet das, dass neben dem obligatorischen Abräumer, Nicolai „Rambo“ Remberg, nur ein weiterer Platz zu vergeben ist – für zwei Fußballer, die sich im Zentrum eindeutig am besten aufgehoben fühlen. Mit Stand November ist Polzin diese Integrationsarbeit bisher nicht gelungen: Bei der 0:1-Niederlage in der Vorwoche in Augsburg wurde Vieira wie so oft auf der rechten Außenbahn eingesetzt, Leistung ausbaufähig. Am Sonntag gegen Stuttgart saß der quirlige Spielmacher vorerst auf der Bank – und kam ins Spiel für seinen subtileren Kollegen Lokonga, der dem Mittelfeld zuvor eine saubere Ordnung verpasst hatte.

Angesprochen auf seine Degradierung sagte Vieira vorschriftsmäßig, nur „das Team“ zähle. Es darf aber darüber spekuliert werden, dass er sich gern früher an den „vielen kleinen Geschichten“ beteiligt hätte, von denen Coach Polzin hinterher sprach. Protagonisten: Publikumsliebling Robert Glatzel, Torschütze zum 1:0 (17.), der zum wiederholten Male verletzt ausgewechselt werden musste. Der 18-jährige Alexander Rössing-Lelesiit, Vorbereiter von Glatzels Treffer, der sich in der 81. Minute eine vermeidbare gelb-rote Karte einhandelte. Der sonst verlässliche Torwart Daniel Heuer Fernandes, dessen Fehler Stuttgarts Ausgleich durch Deniz Undav (54.) verursachte.

Und natürlich Hamburgs Königstransfer Fabio Vieira, der endlich begonnen hat, seine Saisonbilanz aufzuhübschen. Darin stehen nun: zwei rote Karten – und ein Treffer für den HSV.