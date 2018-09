1. September 2018, 17:33 Uhr Bundesliga Hoppla, Wolfsburg steht ganz oben

Überraschung in der Bundesliga: Der VfL Wolfsburg gewinnt auch in Leverkusen und ist vorerst neuer Tabellenführer.

Werder Bremen gelingt in letzter Sekunde der Siegtreffer in Frankfurt. Auch Hoffenheim feiert den ersten Saisonsieg.

Die Spiele im Überblick

Fast-Absteiger VfL Wolfsburg ist zumindest für einige Stunden neuer Tabellenführer der Fußball-Bundesliga, Bayer 04 Leverkusen hat dagegen einen klassischen Fehlstart hingelegt. Eine Woche nach dem 0:2 im Borussia-Park unterlag die Werks-Elf zu Hause gegen Wolfsburg 1:3 (1:1) und kassierte die nächste Schlappe. Die Niedersachsen feierten hingegen nach dem 2:1 zum Auftakt gegen Schalke 04 den zweiten Sieg im zweiten Spiel - nach zähen Jahren und zwei Relegationsteilnahmen rangiert der VfL in der Tabelle damit plötzlich ganz oben.

Die Führung der Gastgeber durch Leon Bailey (24.) glich Bayer-Schlussmann Ramazan Öczan mit einem Eigentor (36.) aus. Dabei ließ er sich von einem Schuss von Yannick Gerhardt ins kurze Eck überraschen und bugsierte den Ball ins eigene Tor. Wout Weghorst (55.) brachte die Gäste per Kopfball mit 2:1 in Führung. Der Schweizer Renato Steffen (60.) schloss einen Konter mit dem dritten VfL-Tor ab.

Bremen trifft in der sechsten Minute der Nachspielzeit

Eintracht Frankfurt hat mit Rückkehrer Kevin Trapp die dritte Niederlage im vierten Pflichtspiel hinnehmen müssen. Die Hessen unterlagen Werder Bremen in einer packenden Begegnung in Unterzahl mit 1:2 (0:1). Den Siegtreffer erzielte der eingewechselte Milot Rashica in der sechsten Minute der Nachspielzeit mit einem direkten Freistoß, bei dem Trapp machtlos war.

Zuvor hatten vor 50.000 Zuschauern in der fast ausverkauften Commerzbank-Arena der Bremer Yuya Osako (21.) nach einem mustergültigen Einsatz des Videobeweises sowie Sebastien Haller (54.) per Foulelfmeter für die Gastgeber die Tore erzielt. Eintracht-Verteidiger Jetro Williams schwächte seine Mannschaft bereits früh mit einem Platzverweis nach einer Tätlichkeit (32.).

Hoffenheim dreht die Partie gegen Freiburg

Doppelpacker Adam Szalai hat der TSG Hoffenheim einen gelungenen Heimauftakt beschert. Dank der Treffer des Ungarn siegte der Vorjahresdritte gegen den SC Freiburg nach 0:1-Pausenrückstand noch 3:1. Eine Woche nach der Pleite bei Bayern München fuhren die Kraichgauer so den ersten Dreier ein und tankten Selbstbewusstsein für die erste Champions-League-Saison der Vereinsgeschichte.

Vor 28.619 Zuschauer hatte Dominique Heintz (36.) die Gäste zunächst in Führung gebracht. Doch Szalai (50./63.) nutzte zunächst einen krassen Fehler in der Hintermannschaft der Gäste zum Ausgleich und traf wenig später zur Führung. In der Nachspielzeit erhöhte Andrej Kramaric (90.+4).

Unentschieden für Nürnberg und Augsburg

Aufsteiger 1. FC Nürnberg hat sich den ersten Punkt seit weit über vier Jahren erkämpft. Der neunmalige deutsche Meister kam gegen den FSV Mainz 05 nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte zu einem verdienten 1:1 (0:1), verpasste bei vielen guten Chancen sogar einen Sieg. Jean-Philippe Mateta erzielte vor 37.781 Zuschauern die Führung (25.) für die meist harmlosen Gäste. Die kampfstarken Nürnberger glichen durch Torjäger Mikael Ishak (48.) aus.

Borussia Mönchengladbach kann dagegen einfach nicht beim FC Augsburg gewinnen. Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking erkämpfte sich beim FCA nach Rückstand ein 1:1 (0:1). Michael Gregoritsch (12.) erzielte im einzigen Duell zweier Auftaktsieger am zweiten Spieltag die Führung. Gladbachs Rekordeinkauf Alassane Plea (68.) gelang nach einer Ecke per Kopf mit seinem ersten Bundesliga-Tor der Ausgleich.