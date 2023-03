Die abstiegsbedrohte TSG 1899 Hoffenheim hat den ersten Punktgewinn unter ihrem neuen Trainer Pellegrino Matarazzo spät verspielt. Nach der 1:2-Niederlage in Freiburg, der siebten Pleite in Serie, ist die TSG nach dem 24. Spieltag Tabellenletzter.

Die abstiegsbedrohte TSG 1899 Hoffenheim hat den ersten Punktgewinn unter ihrem neuen Trainer Pellegrino Matarazzo spät verspielt. Die Hoffenheimer unterlagen am Sonntag durch ein spätes Gegentor mit 1:2 (0:1) beim SC Freiburg. Nach der siebten Niederlage in Serie ist die TSG nach dem 24. Spieltag Tabellenletzter. Freiburg setzt sich mit nun 45 Zählern in der Spitzengruppe fest.

Maximilian Eggestein (5.) und Ritsu Doan (89.) schossen effiziente Freiburger vor 33 500 Zuschauern zum 13. Saisonerfolg. Angelo Stiller (48.) gelang der zwischenzeitliche Ausgleichstreffer. Hoffenheim, das die Partie nach einer gelb-roten Karte gegen Ozan Kabak (84.) zu zehnt beendete, wartet nun schon seit 14 Spielen (bei zwei Remis) auf einen Sieg, Matarazzo ist seit seinem Amtsantritt Anfang Februar noch ohne Punktgewinn.

Der Coach veränderte seine Startelf im Vergleich zur 0:1-Pleite gegen Mainz 05 gleich auf sechs Positionen, die TSG startete mutig in die Partie. Freiburg, das unter der Woche knapp in der Europa League bei Juventus Turin (0:1) verloren hatte und am Donnerstag im Rückspiel noch um den Einzug ins Viertelfinale kämpft, beschränkte sich mit der Führung im Rücken auf das Nötigste. Nach dem Platzverweis gegen Kabak drängte Freiburg auf den Siegtreffer. Nach Doans Tor vergab Fisnik Asllani in der Nachspielzeit die große Chance auf den Ausgleich.