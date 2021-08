Eintracht Frankfurt:Die große Silva-Lücke

Von Frank Hellmann

Auf dem Titel des Stadionheftchens war die Vorgabe bei Eintracht Frankfurt fürs Heimspiel gegen den FC Augsburg aus einer bunten Karikatur abzulesen. "Heute zählt nur 4G: Geimpft. Genesen. Getestet. Und Gewinne!!!" Doch was in der Rubrik "Adlergebabbel" auf dem Papier stand, sah in der Realität etwas anders aus. Trotz zum Teil drückender Überlegenheit sprang für die Hessen gegen die harmlosen Gäste nur ein karges 0:0 heraus. Viele der 22 000 Zuschauer - 25 000 Tickets hätten zur Verfügung gestanden - machten sich missmutig auf den Heimweg durch den Frankfurter Stadtwald.

Von der emotionalen Begrüßung, mit der Vorstandssprecher Axel Hellmann vor Anpfiff die erwartungsfrohe Kulisse per Stadionmikrofon vom Spielfeld begrüßt hatte ("Seit über einem Jahr seid ihr wieder da. Danke an Euch alle!"), blieb nach Abpfiff nicht mehr viel übrig. Gleichwohl fand Cheftrainer Oliver Glasner fast überschwängliche Worte für sein Heimdebüt. "Wir sind nicht wirklich happy mit dem Punkt, weil ich denke, dass ein Sieg verdient gewesen wäre. Aber es war absolut der Schritt in die richtige Richtung. Ich nehme ein sehr positives Gefühl mit."

Der Nachfolger des zu Borussia Mönchengladbach abgewanderten Adi Hütter ist dabei, mit neuem Personal und neuem System - Vierer- statt Dreierkette - den nächsten Neuanfang bei den Hessen voranzubringen. Und dabei braucht der Österreicher nach seinem Dafürhalten ein bisschen Zeit: "Das kann nicht immer alles perfekt funktionieren. Ich bin heute sehr entspannt." Gleichwohl: Nach der Blamage im DFB-Pokal bei Waldhof Mannheim (0:2) und der Klatsche zum Liga-Start bei Borussia Dortmund (2:5) hätte der Eintracht ein Sieg besser zu Gesicht gestanden, der eingedenk von 21:4 Torschüssen auch nicht unverdient gewesen wäre.

Die hoffnungsvollsten Ansätze in der Frankfurter Offensive liefern Jens Petter Hauge und Jesper Lindström

Der Europapokalteilnehmer aus Frankfurt ist erkennbar noch in der Findungsphase. Neuer Trainer, neue Taktik, vier Zugänge in der Startelf: Beinahe folgerichtig sitzen Lauf- und Passwege noch nicht. Glasner hatte Konsequenzen aus den vermasselten Auftaktaufgaben gezogen: Christopher Lenz, Erik Durm, Ajdin Hrustic, Jens Petter Hauge und Jesper Lindström kamen neu in die Elf, dafür rotieren die unter Hütter meist gesetzten Stefan Ilsanker, Makoto Hasebe oder Daichi Kamada auf die Bank. Das Team ähnelt noch jener Großbaustelle, auf der vor der Arena gerade der neue Proficampus mitsamt Verwaltungstrakt entsteht.

Der im dritten Jahr bei der Eintracht tätige Djibril Sow erinnerte daran, dass vor allem ein Torjäger wie der zu RB Leipzig abgewanderte André Silva so schnell nicht zu ersetzen sei. Vergangene Spielzeit hätten Flankengeber Filip Kostic und Abnehmer Silva "im Schlaf die Tore gemacht", so der Schweizer EM-Teilnehmer. 28 Mal traf der Portugiese bekanntlich.

Fraglich, ob der noch erkennbar fremdelnde kolumbianische Mittelstürmer Rafael Borré so schnell die Silva-Lücke schließen kann. Die hoffnungsvollsten Ansätze liefert noch das skandinavische Doppel in einer offensiven Dreierreihe dahinter. Der Norweger Hauge und der Däne Lindström, beide 21, hatten einige guten Szenen. "Es ist ein Lernprozess, dass die jüngeren Spieler vorne noch konkreter werden. Aber das Potenzial ist da", lobte Sow. Milan-Leihgabe Hauge scheiterte zweimal am tüchtigen FCA-Keeper Rafal Gikiewicz (38. und 41.), der sich zum besten Akteur an diesem sonnigen Nachmittag aufschwang.

Auf der Linie und im Strafraum war der 33 Jahre alte Pole gleichermaßen präsent und hielt letztlich den Punkt fest. "Man muss ihm ein Kompliment machen: Er stand immer richtig", lobte sogar Glasner. Die bayrischen Schwaben, die früh Stürmer Florian Niederlechner mit einer Platzwunde am Kopf nach Zusammenprall mit dem Ex-Augsburger Martin Hinteregger verloren (17.), kamen nur höchst selten zu konstruktiven Angriffszügen. Am ersten Spieltag hatten die Augsburger 0:4 gegen Hoffenheim verloren. FCA-Coach Markus Weinzierl beließ es bei einem knappen Fazit: "Den Punkt nehmen wir gerne mit. Defensiv haben wir gut gearbeitet, offensiv war es nicht so viel."