Fußball-Bundesliga:FC Bayern und Fitnessleiter Broich trennen sich

Der FC Bayern und Fitnesschef Holger Broich, 49, trennen sich zum 1. Juli. Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, wird die Zusammenarbeit nach „guten und einvernehmlichen Gesprächen“ beendet. Broich war seit Juli 2014 beim deutschen Rekordmeister Leiter der Abteilung Wissenschaft, Leistungsdiagnostik und Fitness gewesen. Er war für den Profifußball und den gesamten Nachwuchs im Verein zuständig. Zuletzt hatte sich Broich gegen Vorwürfe gewehrt, wonach er angeblich hauptverantwortlich gewesen sein soll für die vielen Verletzungen beim FC Bayern in der vergangenen Saison. „Die Faktenlage ist klar: Wir haben in diesem Jahr keine gute Leistung gebracht und hatten zu viele Verletzte“, sagte Broich dem Kicker. „Aber sich jetzt einen Mann herauszupicken und auf ihn mit dem Finger zu zeigen, finde ich sehr enttäuschend.“ Der damalige Bayern-Trainer Thomas Tuchel hatte immer wieder öffentlich darauf hingewiesen, dass auffallend viele Spieler ausgefallen waren.