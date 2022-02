Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München eröffnet in der thailändischen Hauptstadt Bangkok sein drittes Auslandsbüro. Das Südostasienbüro solle auch den Fußballmarkt in Indien und Ozeanien erschließen, teilte der Verein mit. Dies sei nach den USA und China "der nächste Fokusmarkt". Es gehe "darum, einen nachhaltigen Austausch mit den Fans vor Ort zu erreichen. Wir freuen uns auf sehr viele gemeinsame Projekte mit den Millionen von fußballbegeisterten Anhängern im südostasiatischen Raum", sagte Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn. Aktuell gibt es in Südostasien 39 FC-Bayern-Fanklubs. Der FCB eröffnete 2014 bereits ein Büro in New York, 2017 kam Shanghai dazu.