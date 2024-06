Der Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat den kroatischen Nationaltorhüter Nediljko Labrovic verpflichtet. Der 24-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029, wie der Klub am Dienstag mitteilte. Labrovic kommt vom kroatischen Vizemeister HNK Rijeka. Angaben über die Ablösebedingungen wurden nicht gemacht. In der vergangenen Saison blieb er in 35 Pflichtspielen 18 Mal ohne Gegentreffer. Für die Nationalmannschaft stand er bislang einmal zwischen den Pfosten.