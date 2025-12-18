Fußball -Bundesligist Eintracht Frankfurt setzt mal wieder auf einen Japaner. Ab Januar wird der 19 Jahre alte Keita Kosugi das Trikot der Hessen tragen. Der Linksverteidiger wechselt vom schwedischen Traditionsklub Djurgardens IF zur Eintracht. Über die Vertragslaufzeit und die Ablösesumme machten die Frankfurter keine Angaben.

Seit seinem Wechsel nach Schweden im März 2024 hat der Junioren-Nationalspieler nahezu alle Pflichtspiele für Djurgardens bestritten. In der Vergangenheit hat die Eintracht immer wieder gute Erfahrungen mit japanischen Profis (Naohiro Takahara, Junichi Inamoto, Makoto Hasebe, Daichi Kamada) gemacht.

„Mit Keita Kosugi haben wir einen jungen Linksverteidiger verpflichtet, der neben einer technisch guten Ballbehandlung zudem eine hohe Lauf- und Arbeitsbereitschaft mitbringt“, sagte Sportdirektor Timmo Hardung: „Er hat seine Qualitäten sowohl als Stammspieler in der schwedischen Liga als auch im Europapokal bereits unter Beweis gestellt und verfügt über großes Entwicklungspotenzial.“