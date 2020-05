Rivalen im Tabellenkeller: Werder Bremen und Fortuna Düsseldorf – repräsentiert durch Yuya Osako (in Grün) und Lewis Baker (in Weinrot) beim 1:3 im Hinrunden-Duell.

Der 1. FC Köln hat seine Mannschaft und deren Betreuer seit der vorigen Woche in einem Hotel in der Innenstadt zusammengeführt. Ganz allein bewohnt die Delegation das große Haus. Es ist nicht das schönste Hotel der Stadt, und es liegt auch nicht am idyllischsten Punkt, doch es sind nur wenige Schritte bis zum nächsten Brauhaus und bis in die Altstadt mit ihren 1000 Tränken. Kneipenbesuche kommen derzeit aber nicht in Frage für die aus bekannten Gründen quarantäneähnlich untergebrachten Fußballer, Ausgang wird lediglich für den Besuch des Trainingszentrums gewährt. Wenn die Spieler dann ihre Gesichtsmasken aufsetzen, in sorgfältig bemessenem Abstand zueinander im Bus Platz nehmen und durch das öffentliche Kölner Leben zum Geißbockheim rollen, stellt sich der eine oder andere schon mal die Sinnfrage, wie der Angreifer Mark Uth am Donnerstag berichtete: "Da sieht man die Leute im Café sitzen, Bier trinken und Kuchen essen, und man denkt sich: Was machen wir hier eigentlich?"

Man kann der DFL und den angeschlossenen Fußballklubs der ersten und zweiten Liga nicht vorwerfen, dass sie nicht alles versucht hätten, um den Neustart der Saison zu ermöglichen, aber da nun der mit Hoffen und Bangen ersehnte Anstoß tatsächlich näher rückt, müssen sie erkennen, dass sehr viele wichtige Fragen zu diesem Unterfangen noch nicht beantwortet sind. Mark Uth hat durchaus verstanden, dass er nur deshalb wieder an die Arbeit gehen kann, weil die DFL durch ihr penibles medizinisches Konzept die Spielgenehmigung erreicht hat, und er sieht auch ein, dass ihn dieses Konzept einstweilen zur Isolation im Hotel verpflichtet, obwohl die Kölner längst wieder in der Sonne sitzen und Kölsch trinken. Aber es haben sich jetzt noch ganz andere Fragen zum wackligen Geisterspielbetrieb ergeben, die sich nicht so leicht beantworten lassen.

Über die Konsequenzen eines Abbruchs "wurde nie gesprochen", sagt der Bremer Marco Bode

Am Donnerstag trafen sich die beiden Profiligen zur fünften Vollversammlung seit dem Beginn des Programmstopps durch die Corona-Pandemie. Weitere Vollversammlungen werden folgen, man will sich jetzt jede Woche treffen, es herrscht Rede- und Klärungsbedarf. Am Vortag hatten beide Ligen in getrennten Sitzungen feststellen müssen, dass bei einigen elementaren Themen nicht jene Einigkeit besteht, die die Klubs in Sachen Saisonfortsetzung noch verbündet hatte. Es geht vor allem um die nicht ganz unwahrscheinliche Möglichkeit, was zu tun wäre, wenn die Spielzeit doch abgebrochen werden müsste. Das DFL-Präsidium hatte beantragt, dass dann die aktuelle Tabelle herangezogen werden sollte, um Auf- und Abstieg, Meisterschaft und Europacup zu regeln.

Doch damit löste das Gremium, dem Vertreter beider Ligen angehören, zum ersten Mal in der Krisenzeit einen Streit in der Gemeinde aus. Werder Bremens Aufsichtsrat Marco Bode, der sich - wie sieben weitere Vereine - gegen den Vorschlag aussprach, kritisierte, dieser Disput sei "leider das Ergebnis der Vorgehensweise" des Präsidiums. Und er befand: "Die Unruhe ist eigentlich überflüssig: Es muss eine viel intensivere Auseinandersetzung mit dem Thema geben". Bisher hatte es nämlich gar keine Auseinandersetzung darüber gegeben, obwohl es sich weder um ein Randthema handelt noch an Gelegenheiten mangelte: "Es wurde nie über Abbruch und die Folgen gesprochen auf den vier Mitgliederversammlungen", versicherte Bode.

Ein Versäumnis, wie man nun feststellt. Der heftige Widerstand gegen den Antrag führte nun dazu, dass das Thema am Donnerstag vertagt wurde. "Innerhalb der nächsten beiden Wochen" solle ein Modell "zur sportlichen Wertung entwickelt werden", teilte die DFL mit. Den Beteiligten ist inzwischen klar, dass sie für die Frage des Saisonabbruchs eine Art Patentrezept vorrätig haben müssen, weil im Ernstfall nicht nur Debatten entstehen, sondern auch Klagen drohen könnten. Zumal da vielleicht nicht nur die Absteiger betroffen wären, sondern auch Klubs mit Europacup-Ambitionen. Deswegen waren keineswegs nur die Klubs aus dem unteren Tabellendrittel gegen den Plan, einen vorläufigen zum endgültigen Endstand zu machen.

Allerdings hat sich die Gemeinschaft insofern einer Lösung genähert, dass sie das in der Vorwoche beschlossene Verfallsdatum der Saison wieder aufgehoben hat. Die Ligen wollen weiterhin mit dem 34. Spieltag fertig sein, wenn am 30. Juni zahlreiche Verträge mit Spielern, Sponsoren und Geschäftspartnern auslaufen. Andernfalls sind Regressforderungen und andere Probleme zu befürchten. Doch der Wunschtermin ist inzwischen nicht mehr der verbindliche Schlusspunkt. "Falls notwendig" werde man die Saison im Juli fortsetzen, beschloss die Versammlung. Diesem Vorsatz stimmten 35 Klubs zu, lediglich Fortuna Düsseldorf platzierte eine Enthaltung - die Düsseldorfer beschäftigen mehr als ein Dutzend Leihspieler, deren Verträge zum 30. Juni enden. DFL-Geschäftsführer Christian Seifert hatte der Runde zuvor ein weiteres Mal erklärt, dass es im Prinzip keine Alternative gebe, als bis zum notfalls bitteren Ende weiterzumachen. Denn wenn die Saison einmal beendet sei, werde es lange dauern, bis die nächste gespielt werden könne. Und dann befänden sich viele Klubs bereits im Insolvenzverfahren.

Der Quarantäne-Fall des Zweitliga-Tabellenletzten Dynamo Dresden hat die Dinge in verschiedener Hinsicht in Bewegung gebracht. Er hat das Misstrauen geschaffen, dass Klubs versuchen könnten, ihre sportlich schwierige Situation anderweitig zu lösen, und er hat die Angst ausgelöst, dass weitere kollektive Quarantäne-Fälle auftreten könnten, die dann womöglich den Spielplan umwerfen.