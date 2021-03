Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen plant die Deutsche Fußball Liga (DFL) eine Verschärfung ihres Hygienekonzepts. Offenbar will das Präsidium die Test-Frequenz erhöhen und tägliche Schnelltests bei den 36 Erst- und Zweitligisten ab dem 1. April beschließen. Ausgenommen von der neuen Regel sollen nur jene Tage sein, an denen es keine Kontakte innerhalb der Teams gibt. Die bisher vorgeschriebenen zwei PCR-Tests pro Woche bleiben bestehen.

Das DFL-Präsidium reagiert damit auf die sich häufenden Corona-Fälle im Profifußball, die zuletzt zu mehreren Spielausfällen in der 2. Liga geführt hatten. Aktuell befinden sich die Spieler von Holstein Kiel und Hannover 96 in Quarantäne, ihr Duell am Freitagabend fiel aus; zuvor hatte es Jahn Regensburg erwischt. Der Heidenheimer Trainer Frank Schmidt äußerte zuletzt sogar als Erster die Sorge vor einem möglichen Saisonabbruch.

Dessen ungeachtet wird es am Samstag erstmals im Jahr 2021 Zuschauer bei einem Fußballspiel in Deutschland geben. Der Drittligist Hansa Rostock darf wegen niedriger Inzidenz zum Heimspiel gegen Halle 777 Fans ins Stadion lassen. Der Deutsche Fußball-Bund begrüßte die Entscheidung ("freuen uns über jedes Spiel mit Zuschauern"), dennoch sei "die Gefühlslage durchaus gemischt", sagte DFB-Vizepräsident Peter Frymuth.

Rostocks Klubchef Robert Marien sagte, man sei sich der "unheimlich großen Verantwortung bewusst, die wir mit dieser Vorreiterrolle tragen". Das Konzept von Hansa sieht für alle Stadionbesucher Schnelltests und Maskenpflicht vor. Angesichts der in Deutschland angekommenen dritten Pandemie-Welle halten viele den Rostocker Vorstoß allerdings eher für eine Fata Morgana als für ein Beispiel, dem bald viele andere Vereine folgen könnten. In Berlin soll kommende Woche ein Sportart-übergreifendes Pilotprojekt für eine testweise Rückkehr von Zuschauern anlaufen.