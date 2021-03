Von Maik Rosner

Der Laufweg deutete eher nicht auf einen Torschuss hin, und womöglich war dieser genau deshalb erfolgreich. Aus zentraler Position hatte sich László Bénes aufgemacht in Richtung Eckfahne. Diagonal lief er auch noch in jenem Moment, in dem er unvermittelt abschloss. Mit dem Innenspann traf er den Ball so, dass dieser an Torwart Rune Jarstein vorbei ins sogenannte lange Eck sprang - zum 1:0 für den FC Augsburg bei Hertha BSC.

Dieses Tor am vergangenen Samstag kam aus vielerlei Hinsicht besonders daher. In erster Linie, weil Bénes es technisch anspruchsvoll per Direktabnahme erzielt hatte. Zudem hatte er den Ball mit seinem linken Fuß auf eine Flugbahn im rechten Winkel zu seinem Laufweg geschickt, was den Schwierigkeitsgrad erhöhte. Nebenbei begleiteten sein Tor statistische Auffälligkeiten: Es war erst sein zweiter Bundesligatreffer und sein erster im fünften Spiel für den FCA, dem er sich Anfang Februar als Leihspieler von Borussia Mönchengladbach bis zum Sommer angeschlossen hatte. Sein erstes Bundesligator war ihm 2017 ebenfalls gegen Hertha BSC gelungen. Damals reichte es zu einem 1:0-Sieg, diesmal verloren die Augsburger noch 1:2, weshalb sich Bénes nur bedingt freuen konnte.

Gegen die Gladbacher an diesem Freitagabend würde Bénes' Tor weitaus besser passen - und die Stilistik des Tores samt Entstehung zur mittelfristig angestrebten Spielweise des FCA ebenso. Hervorgegangen war das Tor ja aus eigenem Ballbesitz, unterbrochen nur von einem Befreiungsschlag der Berliner, dem eine feine Kombination von drei Augsburgern folgte, die sich aus ihrer Zeit bei der Borussia kennen. Tobias Strobl hatte direkt auf André Hahn gepasst, der den Ball mit dem Kopf ebenfalls direkt weiterleitete zu Bénes. Beim FCA hätten sie nichts dagegen, wenn sich ihre drei Gladbacher so etwas auch gegen die Borussia einfallen ließen, vor allem Bénes. "Ich habe eine Extramotivation gegen meine Teamkollegen, gegen meine Freunde zu spielen", sagte er am Donnerstagnachmittag.

Bénes, 23, war bei der Borussia zuletzt kaum zum Zug gekommen, vor allem wegen der Konkurrenten im zentralen Mittelfeld wie Lars Stindl und Florian Neuhaus. Dabei hatte seine Zeit am Niederrhein 2016/17 vielversprechend begonnen. Bereits in seiner ersten Saison kam er als 19-Jähriger zu acht Profieinsätzen. Ein Mittelfußbruch warf ihn weit zurück, erst nach einer Leihe zum Zweitligisten Kiel in der Rückrunde 2018/19 zählte Bénes in Gladbach zum Stammpersonal. Doch nach einer guten Hinrunde 2019/20 zog die Konkurrenz im Mittelfeld wieder an ihm vorbei.

Geht es nach ihm, soll es in Augsburg nun ähnlich laufen wie in Kiel, um anschließend in Gladbach und in der slowakischen Nationalmannschaft wieder durchstarten zu können. Geht es nach den Augsburgern, würden sie Bénes wohl am liebsten über den Sommer hinaus halten. Die Scoutingabteilung des FCA habe Bénes schon lange im Auge gehabt, erzählte Trainer Heiko Herrlich am Donnerstag. Warum das so ist, deutete sich schon im ersten Einsatz gegen Wolfsburg an. In einer seiner ersten Aktionen fiel Bénes mit einem Hackenpass auf Daniel Caligiuri auf, also mit einem leichtfüßigen Element, das wie ein Farbtupfer im Spiel des FCA hervorstach.

Bénes agiert aber nicht mit Kunststückchen um ihrer selbst Willen, sondern setzt sie nur situativ und zielgerichtet ein. Er fällt in der Augsburger Mannschaft schon allein damit auf, wie er sich bewegt und den Ball behandelt, wenngleich auch bei ihm längst nicht alles gelingt. Bénes sei "eine absolute Bereicherung für unsere Mannschaft", "im Zwischenraum immer anspielbar" und "technisch sehr stark", sagte Herrlich. Zudem habe Bénes "immer ein gutes Auge für den freien Mann, macht das Spiel schnell, spielt oft mit einem Kontakt, den vorletzten und drittletzten Pass. Das sieht man dann gar nicht so in der Berichterstattung der Sportschau oder bei Sky. Aber wir sehen das natürlich schon."

Bénes ist ein Kicker, der für jene Spielweise steht, die Herrlich in Augsburg erst noch entwickeln soll. Zum Ziel gesetzt haben sie sich ja, dass die Passquote und der Ballbesitz erhöht werden. Also mit längeren Passagen ohne technische Mängel, die bisher oft in Fehlpässen und Ballverlusten münden. Wenn man so will, ist der talentierte Bénes der Zeit beim FCA ein bisschen voraus - und mit seinem Treffer gegen die Hertha auch dem Spielplan sowie seinen eigentlichen Vorzügen. Als Vorbereiter hatten ihn die Augsburger Scouts wahrgenommen, als torgefährlich aber wohl nur am Rande. Träfe er nun erneut, könnte er dazu beitragen, dass sein eigentlicher Arbeitgeber kommende Saison nicht international vertreten ist. Bénes sagt dazu, es sei seine Aufgabe, seiner aktuellen Mannschaft zu helfen, und zwar "auch mit Toren". Sogar dann, wenn wenig auf einen Abschluss hindeutet.