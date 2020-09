Von Anna Dreher

Als der VfL Wolfsburg im Juli das Finale des DFB-Pokals gegen die SGS Essen gewann, folgte eine ungewöhnliche Doublefeier - so ganz ohne Fans im Stadion. Wenn nun in der Neuauflage dieses Endspiels am Freitag (19.15 Uhr, Eurosport) die Bundesligasaison der Frauen eröffnet wird, dürfen in Wolfsburg immerhin 500 Anhänger auf die Ränge. "Wir sind sehr glücklich, dass wieder Zuschauer dabei sein werden", sagte Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter der Wolfsburgerinnen. "Der Aufwand allerdings übersteigt die Zuschauereinnahmen. Ein Geisterspiel wäre die wirtschaftlich günstigere Lösung."

Eine Ausnahme wird die Auftaktpartie damit nicht bleiben. Nach ersten Rückmeldungen der fünf anderen gastgebenden Vereine sei davon auszugehen, dass in der Hälfte der Stadien Fans zugelassen werden, hieß es am Donnerstag vom DFB. Die Abstimmungen angesichts der unterschiedlichen Vorgaben der Bundesländer im Umgang mit dem Coronavirus liefen jedoch noch. Als einzige Frauenfußballliga in Europa hatte die Bundesliga ihre vergangene Saison fortgesetzt. Auch mit der neuen Spielzeit soll eine Vorbildrolle eingenommen werden. Das von DFB und Vereinen entwickelte Hygienekonzept wurde für 2020/2021 angepasst. Im Austausch mit den Behörden wurden Lockerungen vereinbart. Je nach aktuellem, regionalem Infektionsgeschehen sollen Maßnahmen flexibel angepasst werden können, basierend auf drei sogenannten Pandemie-Leveln.

Am Freitag werden die Fans, die ins Stadion dürfen, vor allem eine vermissen: die zum FC Chelsea gewechselte Pernille Harder. Der Titelkampf zwischen dem VfL und dem FC Bayern aber könnte so womöglich noch spannender werden.